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साउथ दिल्ली में आज रहेगा VVIP मूवमेंट, इन रास्तों से रहें दूर; देखें कहां रहेगा रूट डायवर्जन

Apr 17, 2026 10:32 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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साउथ दिल्ली में आज VVIP मेहमानों के दौरे चलते उनके आने-जाने की वजह से कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसे देखते हुए एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर वाहन चालकों को कुछ रास्तों से बचने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। 

साउथ दिल्ली में आज रहेगा VVIP मूवमेंट, इन रास्तों से रहें दूर; देखें कहां रहेगा रूट डायवर्जन

अगर आज आज साउथ दिल्ली की तरफ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। साउथ दिल्ली के विभिन्न इलाकों में आज यानी 17 अप्रैल 2026 को VVIP मेहमानों का दौरा निर्धारित है। वीवीआईपी मेहमानों के दौरे के चलते कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित होने की संभावना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस महत्वपूर्ण मूवमेंट को देखते हुए एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर वाहन चालकों को कुछ रास्तों से बचने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है।

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ये रास्ते रहेंगे सबसे ज्यादा प्रभावित

दोपहर 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे के बीच निम्नलिखित सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जा सकता है या पाबंदियां लगाई जा सकती हैं।

• आउटर रिंग रोड

• अरबिंदो मार्ग

•लोधी रोड

• रिंग रोड

जरूरत पड़ने पर इन जगहों से मोड़ा जा सकता है ट्रैफिक

• पंचशील फ्लाईओवर के नीचे

• स्वामी नगर लाइट

• दलीप सिंह कट

• AIIMS लूप

• लोधी रोड

• सफदरजंग मदरसा

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ट्रैफिक पाबंदियां/बदलाव

ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, 17 अप्रैल 2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे के बीच जरूरत के हिसाब से इन सड़कों/हिस्सों और आस-पास की सड़कों/हिस्सों पर ट्रैफिक पाबंदियां/नियम/बदलाव लागू किए जा सकते हैं:

• आउटर रिंग रोड

• अरबिंदो मार्ग

• अगस्त क्रांति

• लाला लाजपत राय मार्ग

• मथुरा रोड

आम जनता के लिए निर्देश

• सड़कों पर भीड़ कम करने में मदद के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो और बस का इस्तेमाल करें

• अपनी गाड़ियां सिर्फ तय पार्किंग जगहों पर ही पार्क करें

• सड़क के किनारे गाड़ी पार्क करने से बचें, क्योंकि इससे ट्रैफिक के सामान्य बहाव में रुकावट आती है

सामान्य निर्देश

गाड़ी चलाने वालों से आग्रह है कि वे सड़क पर संयम रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ सहयोग करें ताकि सफर आसान हो। मुख्य चौराहों पर तैनात पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करें।

ट्रैफिक संबंधी रियल-टाइम अपडेट और मदद के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के इन सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म से जानकारी ले सकते हैं।

• वेबसाइट: https://traffic.delhipolice.gov.in

• फेसबुक: https://www.facebook.com/dtptraffic

• प्लैटफॉर्म X: https://x.com/dtptraffic

• इंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/dtptraffic

• वॉट्सऐप : 8750871493

• हेल्पलाइन नंबर: 1095/011-25844444

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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