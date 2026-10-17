दिल्ली हाफ मैराथन कल: इन रास्तों पर रहेंगी पाबंदियां, यहां लिस्ट
दिल्ली हाफ मैराथन में रविवार को 40 हजार से अधिक लोग हिस्सा लेंगे। आयोजन के कारण कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस की ओर से डायवर्जन लागू रहेगा। यहां डिटेल…
दिल्ली हाफ मैराथन के चलते रविवार को कई हिस्सों में ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। दौड़ की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से सुबह लगभग 5:10 बजे होगी। इसमें 40 हजार से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि मैराथन रूट पर सड़कों और चौराहों पर सुबह 4:45 बजे से 11 बजे तक पाबंदियां और डायवर्जन लागू किया जाएगा। आयोजन में मैराथन की अलग-अलग श्रेणियों में हाफ मैराथन, 10-के दौड़, वरिष्ठ नागरिक और कॉरपोरेट रन शामिल हैं। इनके रूट लोधी रोड, मथुरा रोड और कर्तव्य पथ जैसे प्रमुख इलाकों से होकर गुजरेंगे।
इन मार्गों पर रहेगी पाबंदियां, लिस्ट
फोर्थ एवेन्यू -भीष्म पितामह मार्ग चौराहा (सेवा नगर फ्लाईओवर के नीचे), कोटला रेड लाइट, सेवा नगर रेड लाइट (फोर्थ एवेन्यू), मेहरचंद मार्केट रेड लाइट (फिफ्थ एवेन्यू), सेकेंड एवेन्यू, जोर बाग कॉलोनी रोड, अरविंदो मार्ग-लोधी रोड चौराहा, राजेश पायलट मार्ग-अमृता शेरगिल मार्ग चौराहा, सुब्रमण्यम भारती मार्ग -मैक्स मुलर मार्ग जंक्शन , सुब्रमण्यम भारती मार्ग-महर्षि रमण मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग-आर्कबिशप मकारियोस मार्ग जंक्शन, लाला लाजपत राय मार्ग, नीला गुंबद, मथुरा रोड-भैरों रोड चौराहा, क्यू-पॉइंट, मान सिंह रोड गोलचक्कर, जनपथ-मौलाना आजाद रोड चौराहा।
दौड़ के रूट
हाफ मैराथन (21.097 किमी): जेएलएन स्टेडियम परिसर से शुरू होकर भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, श्री अरबिंदो मार्ग (सफदरजंग मकबरा) चौराहा, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग और सी-हेक्सागन होते हुए कर्तव्य पथ, रफी अहमद किदवई मार्ग, सेवा तीर्थ सर्कल, मौलाना आजाद रोड और मान सिंह रोड चौराहे तक जाकर धावक इंडिया गेट हेक्सागन और कैनोपी गोलचक्कर से जेएलएन स्टेडियम परिसर में को लौटेंगे।
दिव्यांग चैंपियंस और वरिष्ठ नागरिक दौड़ (लगभग 2.5 किमी)
स्टेडियम परिसर से भीष्म पितामह मार्ग और लोधी रोड चौराहे (लेफ्ट यू-टर्न) तक जाकर वापस स्टेडियम के गेट नंबर 2 पर समाप्त होगी।
ओपन 10-के दौड़
स्टेडियम परिसर से भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, श्री अरबिंदो मार्ग चौराहा, मथुरा रोड, आर्कबिशप मकारियोस मार्ग और सुब्रमण्यम मार्ग चौराहे (यू-टर्न) तक जाएगी। वापसी में लोधी रोड फ्लाईओवर (यू-टर्न) और दयाल सिंह कॉलेज होते हुए स्टेडियम परिसर में फिनिश होगी।
कॉरपोरेट रन और ग्रेट दिल्ली रन
स्टेडियम परिसर से भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड और श्री अरबिंदो मार्ग चौराहे तक जाकर लोधी रोड (राइट कैरिजवे) और भीष्म पितामह मार्ग होते हुए मुख्य स्टेडियम के बाहर समाप्त होगी। गौरतलब है कि दिल्ली हाफ मैराथन का आयोजन ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब नवरात्रि की गहमा गहमी बरकरार है। राष्ट्रीय राजधानी में पहले से ही नवरात्रि आयोजनों के चलते ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की चुनौतियां बढ़ी हुई हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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