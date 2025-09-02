दिल्ली में पुराना लोहे का पुल आज से होगा बंद, यहां बनेंगे डायवर्जन पॉइंट, देखें ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली में ओल्ड रेलवे ब्रिज (लोहा पुल) पर मंगलवार सुबह यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर 205.80 मीटर तक पहुंच गया। हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर पुराने लोहे के पुल आज शाम 4:00 बजे से बंद रखने की जानकारी दी है।

राजधानी दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर रौद्र रूप धारण करती दिख रही है। ओल्ड रेलवे ब्रिज (लोहा पुल) पर मंगलवार सुबह यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर 205.80 मीटर तक पहुंच गया। हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर पुराने लोहे के पुल आज शाम 4:00 बजे से अगले आदेश तक बंद रखने की जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि इस दौरान ट्रैफिक को हनुमान सेतु, राजा राम कोहली मार्ग और गीता कॉलोनी रोड से डायवर्ट किया जाएगा। पुलिस ने लोगों से पुराने लोहे के पुल और उसके आसपास जाने से बचने की सलाह दी है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण, पुराना लोहे का पुल 02.09.2025, शाम 4:00 बजे से अगले आदेश तक यातायात और आम जनता की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। इस दौरान पुल पर दोनों ओर से यातायात की आवाजाही पर रोक रहेगी।

जरूरत के अनुसार यहां बनाए जाएंगे डायवर्जन पॉइंट

• हनुमान सेतु के नीचे

• पुराना लोहे का पुल (पश्चिम दिशा में)

• बेला रोड (लाल किले के पीछे बंद सड़क)

• पुराना लोहे का पुल (पूर्व दिशा में)

अल्टरनेटिव रूट

• आईएसबीटी कश्मीरी गेट/पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन/लाल किला की ओर से: हनुमान सेतु के नीचे से डायवर्ट किया गया→आउटर रिंग रोड→राजा राम कोहली मार्ग पर लूप→गीता कॉलोनी रोड

• राजघाट/शांति वन की ओर से (बेला रोड होते हुए): रिंग रोड पर बेला रोड टी-पॉइंट से डायवर्ट किया गया→शांति वन चौक→राजा राम कोहली मार्ग→गीता कॉलोनी रोड

• उत्तर-पूर्वी दिल्ली (शाहदरा/सीलमपुर/शास्त्री पार्क) से: पुश्ता रोड से डायवर्ट किया गया→राजा राम कोहली मार्ग पर लूप→रिंग रोड

• पूर्वी दिल्ली (अक्षरधाम/मयूर विहार/पांडव नगर) से: गीता कॉलोनी फ्लाईओवर/गीता कॉलोनी रोड टी-पॉइंट से डायवर्ट किया गया→गीता कॉलोनी फ्लाईओवर→शांति वन चौक → रिंग रोड (एमजीएम)

यात्रियों के लिए सलाह • पुराने लोहे के पुल और आसपास की सड़कों से यात्रा करने से बचें

• संभावित देरी से बचने के लिए अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें

• सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें

• केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन पार्क करें

• यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए सड़क किनारे पार्किंग करने से बचें