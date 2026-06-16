दिल्ली ट्रैफिक; आश्रम चौक के पास 4 दिन आवाजाही रहेगी प्रभावित, रिंग रोड का कैरिजवे बंद
दिल्ली पुलिस ने एक ताजा ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत आश्रम चौक के पास पाइपलाइन मरम्मत के कारण अगले 4 दिन तक रिंग रोड पर यातायात प्रभावित रहेगा। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली पुलिस की ओर से जारी एक ताजा ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, आश्रम चौक के पास रिंग रोड पर आगामी चार दिनों तक यातायात प्रभावित रहेगा। यहां दिल्ली जल बोर्ड ने क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य शुरू किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, आश्रम चौक के पास दिल्ली जल बोर्ड की 1,200 एमएम पाइपलाइन की मरम्मत के लिए महारानी बाग और आश्रम चौक के बीच रिंग रोड का कैरिजवे 15 जून से 3 से 4 दिन तक बंद रहेगा।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि इस काम के चलते महारानी बाग से आश्रम के बीच रिंग रोड का कैरिजवे पूरी तरह बंद रहेगा। ऐसे में सराय काले खां से आश्रम चौक, डीएनडी फ्लाईवे से आश्रम चौक और सीवी रमन मार्ग से रिंग रोड पर मिलने वाला यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। पुलिस ने यात्रियों को आश्रम चौक और आसपास के क्षेत्रों से बचने की सलाह दी है।
डीएनडी से आश्रम की ओर जाने वाले ध्यान दें
ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि फरीदाबाद की ओर जाने वालों को आश्रम फ्लाईओवर से कैप्टन गौर मार्ग, ओखला मंडी रोड, मोदी मिल फ्लाईओवर होते हुए मथुरा रोड का उपयोग करके जाना होगा। डीएनडी से आश्रम की ओर जाने वालों को बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर या आश्रम फ्लाईओवर से आवागमन करने की सलाह दी गई है।
डायवर्जन लागू
वहीं, सीवी रामन मार्ग से आने वाले यातायात को माता मंदिर मार्ग, मथुरा रोड के रास्ते जाने की सलाह दी गई है। पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन के उपयोग और तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
मंगलवार को डीएनडी कॉरिडोर और आसपास के रास्तों पर ट्रैफिक बहुत धीरे रहा। अधिकारियों ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि उनको देरी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यात्री प्रभावित इलाके से बचने की कोशिश करें।
आश्रम चौक के रास्तों से करें परहेज
ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे मरम्मत के दौरान आश्रम चौक और आसपास के रास्तों से परहेज करें। यही नहीं जहां तक हो सके वैकल्पिक रास्तों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। यात्रियों को रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट के लिए नेविगेशन ऐप्स का सहारा लेने की अपील की गई है। यात्रियों को प्रभावित जगहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने और अतिरिक्त समय लेकर गंतव्य की ओर निकलने के लिए कहा गया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।