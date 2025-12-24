क्रिसमस पर दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी, इन रास्तों पर जाने से करें परहेज

संक्षेप: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने क्रिसमस के मौके पर भारी भीड़ को देखते हुए यातायात एडवाइजरी जारी की है। शेख सराय और मालवीय नगर में डायवर्जन रहेगा। यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 25 दिसंबर क्रिसमस के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि क्रिसमस पर ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाएगा। शेख सराय रेड लाइट, एशियन मार्केट और मालवीय नगर पीटीएस रेड लाइट जैसे मुख्य चौराहों पर रूट डायवर्जन लागू रहेगा और शेख सराय से हौज रानी के बीच सभी मेडियन कट बंद रहेंगे। प्रेस एनक्लेव रोड पर भारी वाहनों और डीटीसी बसों के प्रवेश पर रोक रहेगी। वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि 25 दिसंबर को साउथ दिल्ली के बड़े शॉपिंग और एंटरटेनमेंट हब में क्रिसमस डे सेलिब्रेशन होंगे। क्रिसमस सेलिब्रेशन की वजह से भारी भीड़ होने की उम्मीद है। इस दिन दोपहर 2:00 बजे से साकेत इलाके और उसके आसपास ट्रैफिक की आवाजाही नियंत्रित किया जाएगा। भारी भीड़ और जाम की आशंका को देखते हुए साकेत के आस-पास के इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन और पाबंदियां लागू की जाएंगी।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, शेख सराय से हौज रानी तक सभी मीडियन कट बंद रहेंगे। प्रेस एन्क्लेव रोड के दोनों कैरिजवे पर भारी वाहन, डीटीसी और क्लस्टर बसों की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। डीटीसी और क्लस्टर बसों को एमबी रोड और एशियन मार्केट रेड लाइट से पुष्प विहार की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी।

शेख सराय रेड लाइट (लाल बहादुर शास्त्री मार्ग), एशियन मार्केट रेड लाइट (एमबी रोड), पीटीएस मालवीय नगर रेड लाइट (श्री अरबिंदो मार्ग) पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू होंगे।