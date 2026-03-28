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सावधान! कल सुबह दिल्ली में इन रास्तों पर जानें से बचें, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की सख्त एडवाइजरी

Mar 28, 2026 05:57 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडडियम में खास कार्यक्रम के मद्देनजर दिल्ली पुलविस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दरअसल यहां कल यानी 29 मार्च को हाफ मैराथन आयोजित होने वाली है।

सावधान! कल सुबह दिल्ली में इन रास्तों पर जानें से बचें, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की सख्त एडवाइजरी

दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडडियम में खास कार्यक्रम के मद्देनजर दिल्ली पुलविस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दरअसल यहां कल यानी 29 मार्च को हाफ मैराथन आयोजित होने वाली है। ऐसे में मैराथन रूट पर ट्रैफिक नियमों में बदलाव किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये नियम सुबह 5 बजे से 10 बजे तक प्रभावी रहेंगे।

ट्रैफिुक पुलिस की ओर रे जारी की एडवाइजरी के मुताबिक सुरक्षा और सुचारू आयोजन के लिए मैराथन रूट पर गाड़ियों के रुकने या पार्किंग करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। वहीं इन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को न केवल टो (Towed) किया जाएगा, बल्कि उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे इन घंटों के दौरान मैराथन वाले रास्तों से बचें और वैकल्पिक मार्गों या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। विशेष रूप से वे यात्री जो एयरपोर्ट, आईएसबीटी (ISBT) या रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे हैं, उन्हें अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और पर्याप्त समय लेकर निकलने का सुझाव दिया गया है।

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क्या होगा मैराथन का रूट

दौड़ सुबह 5 बजे से 10:00 बजे तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से शुरू होकर इंडिया गेट के C-हेक्सागन तक जाएगी। यहाँ से धावक जाकिर हुसैन मार्ग पर सुब्रमण्यम भारती (SB) मार्ग की ओर बढ़ेंगे और फिर यू-टर्न लेकर वापस C-हेक्सागन आएँगे। इसके बाद रूट कर्तव्य पथ से होते हुए मानसिंह रोड और जनपथ क्रॉसिंग की ओर मुड़ेगा। धावक जनपथ पर सीधे विंडसर पैलेस तक जाएंगे और फिर वहाँ से दाएं मुड़कर अशोक रोड पर C-हेक्सागन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दौड़ के अंतिम चरण में, अशोक रोड पर C-हेक्सागन से ठीक पहले एक यू-टर्न लेकर धावक वापस जनपथ पहुंचेंगे और फिर बाएं मुड़कर कर्तव्य पथ और C-हेक्सागन होते हुए वापस नेशनल स्टेडियम के गेट नंबर 1 पर मैराथन समाप्त करेंगे।

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भारत मंडपम, प्रगति मैदान और उसके आसपास यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कड़े प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार, इंडिया गेट, मानसिंह रोड, जनपथ, कर्तव्य पथ, अशोक रोड, अकबर रोड और मैराथन मार्ग से सटे अन्य इलाकों में किसी भी वाहन को रुकने या पार्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यातायात में किसी भी प्रकार की बाधा को रोकने के लिए इन क्षेत्रों को 'नो पार्किंग' जोन घोषित किया गया है।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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