सावधान! कल सुबह दिल्ली में इन रास्तों पर जानें से बचें, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की सख्त एडवाइजरी
दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडडियम में खास कार्यक्रम के मद्देनजर दिल्ली पुलविस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दरअसल यहां कल यानी 29 मार्च को हाफ मैराथन आयोजित होने वाली है।
दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडडियम में खास कार्यक्रम के मद्देनजर दिल्ली पुलविस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दरअसल यहां कल यानी 29 मार्च को हाफ मैराथन आयोजित होने वाली है। ऐसे में मैराथन रूट पर ट्रैफिक नियमों में बदलाव किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये नियम सुबह 5 बजे से 10 बजे तक प्रभावी रहेंगे।
ट्रैफिुक पुलिस की ओर रे जारी की एडवाइजरी के मुताबिक सुरक्षा और सुचारू आयोजन के लिए मैराथन रूट पर गाड़ियों के रुकने या पार्किंग करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। वहीं इन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को न केवल टो (Towed) किया जाएगा, बल्कि उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे इन घंटों के दौरान मैराथन वाले रास्तों से बचें और वैकल्पिक मार्गों या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। विशेष रूप से वे यात्री जो एयरपोर्ट, आईएसबीटी (ISBT) या रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे हैं, उन्हें अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और पर्याप्त समय लेकर निकलने का सुझाव दिया गया है।
क्या होगा मैराथन का रूट
दौड़ सुबह 5 बजे से 10:00 बजे तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से शुरू होकर इंडिया गेट के C-हेक्सागन तक जाएगी। यहाँ से धावक जाकिर हुसैन मार्ग पर सुब्रमण्यम भारती (SB) मार्ग की ओर बढ़ेंगे और फिर यू-टर्न लेकर वापस C-हेक्सागन आएँगे। इसके बाद रूट कर्तव्य पथ से होते हुए मानसिंह रोड और जनपथ क्रॉसिंग की ओर मुड़ेगा। धावक जनपथ पर सीधे विंडसर पैलेस तक जाएंगे और फिर वहाँ से दाएं मुड़कर अशोक रोड पर C-हेक्सागन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दौड़ के अंतिम चरण में, अशोक रोड पर C-हेक्सागन से ठीक पहले एक यू-टर्न लेकर धावक वापस जनपथ पहुंचेंगे और फिर बाएं मुड़कर कर्तव्य पथ और C-हेक्सागन होते हुए वापस नेशनल स्टेडियम के गेट नंबर 1 पर मैराथन समाप्त करेंगे।
भारत मंडपम, प्रगति मैदान और उसके आसपास यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कड़े प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार, इंडिया गेट, मानसिंह रोड, जनपथ, कर्तव्य पथ, अशोक रोड, अकबर रोड और मैराथन मार्ग से सटे अन्य इलाकों में किसी भी वाहन को रुकने या पार्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यातायात में किसी भी प्रकार की बाधा को रोकने के लिए इन क्षेत्रों को 'नो पार्किंग' जोन घोषित किया गया है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें