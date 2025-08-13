डायवर्जन तो कहीं बंद मिलेंगी सड़कें; दिल्ली में 15 अगस्त को इन रास्तों से जरा बचकर!

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दो दिन पहले ही सारे दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ध्वजारोहण करेंगी जिसके चलते सुबह 6 बजे से आसपास की सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा।

15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन अगर आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो पहले ट्रैफिक एडवाइजरी पढ़ लीजिए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दो दिन पहले ही सारे दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ध्वजारोहण करेंगी जिसके चलते सुबह 6 बजे से आसपास की सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा।

इन रास्तों पर मिलेगा डायवर्जन ➤हकीकत नगर नाला रोड ➤किंग्सवे कैंप चौक ➤यू-टर्न भामा शाह चौक ➤मॉडल टाउन-II, मॉडल टाउन-III, एच-पॉइंट ➤नानक पियाऊ गुरुद्वारा ➤स्टेडियम रोड, जीटीके रोड टी-पॉइंट इन सड़कों से जरा बचकर ➤मॉल रोड (छत्रसाल स्टेडियम के पास रिंग रोड) ➤स्टेडियम रोड ➤ब्रह्मा कुमारी मार्ग ➤भामा शाह रोड ➤ओल्ड जीटी करनाल रोड आम लोगों के लिए सलाह ➤यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे ऊपर बताई गई सड़कों से बचें और जहां संभव हो, वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें।

➤भीड़भाड़ कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें।

➤जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी (नॉर्थ कैंपस), GTB नगर, मॉडल टाउन और आजादपुर सब्जी मंडी की तरफ जा रहे हैं, वे अपनी यात्रा के लिए पर्याप्त समय लेकर चलें।