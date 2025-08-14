सड़क, बस और मेट्रो; 15 अगस्त के लिए दिल्ली में क्या-क्या बदलाव

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किला के आस-पास समेत राजधानी की कई सड़कों पर सुरक्षा के कारण यातायात प्रभावित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 14 अगस्त रात 12 बजे से ही लाल किला के आस-पास सड़कों पर यातायात बंद कर दिया जाएगा।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किला के आस-पास समेत राजधानी की कई सड़कों पर सुरक्षा के कारण यातायात प्रभावित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 14 अगस्त रात 12 बजे से ही लाल किला के आस-पास सड़कों पर यातायात बंद कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था 15 अगस्त को दोपहर तक लागू रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वह इस दौरान लाल किला, इंडिया गेट समेत नई दिल्ली इलाके की सड़कों पर जाने से बचें।

इन सड़कों पर लागू रहेगा प्रतिबंध >>लाल किला, आईटीओ, दिल्ली गेट की तरफ सिर्फ लेबल वाहनों की ही जाने की अनुमति होगी।

>>इंडिया गेट के आउटर सर्कल पर कई हिस्सों में ट्रैफिक की आवाजाही सुबह बंद कर दी जाएगी।

>>नेताजी सुभाष मार्ग पर दिल्ली गेट से छता रेल तक, लोथियान रोड पर जीपीओ से छला रेल तक, एसपी मुखर्जी मार्ग पर एचसी सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक तक, चांदनी चौक स्थित फव्वारा चौक से लाल किला तक, निषाद राज मार्ग पर रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक, एस्प्लेनेड रोड, नेताजी सुभाष मार्ग और रिंग रोड पर राजघाट से आईएसबीटी तक वाहनों की आवाजाही 15 अगस्त को दोपहर तक बंद रहेगी।

अंतरराज्यीय बस सेवा बंद रहेगी, रहेगा डाइवर्जन पुलिस के मुताबिक सुरक्षा कारणों के चलते 14 अगस्त की रात से 15 अगस्त की दोपहर तक निजामुद्दीन पुल और वजीराबाद पुल के बीच माल वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इस दौरान महाराणा प्रताप आईएसबीटी और सराय काले खां आईएसबीटी के बीच अंतरराज्यीय बसों की आवाजाही भी बंद रहेगी। उत्तर से दक्षिण जाने के लिए वाहन चालक अरविंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग, 11 मूर्ति, मदर टेरेसा क्रिसेंट, मंदिर मार्ग, पंचकुइयां रोड और रानी झांसी रोड का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं पूर्व और पश्चिम के बीच आवाजाही के लिए एनएच24, निजामुद्दीन खत्ता, बारापुला रोड, एम्स फ्लाईओवर, रिंग रोड होते हुए राजा गार्डन जा सकेंगे।

समय लेकर निकलें रेलवे स्टेशन, बस अड्डे एवं एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने जाम से बचने के लिए लोगों को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

छत्रसाल स्टेडियम के आस-पास भी यातायात प्रभावित रहेगा छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर भी यातायात एडवाइजरी जारी की गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। ट्रैफिक पुलिस ने भीड़ जुटने की संभावना के चलते सुबह 6 बजे से आसपास के इलाकों में यातायात को लेकर एडवाइजारी जारी की है।

छत्रसाल स्टेडियम में कार्यक्रम के चलते जिन सड़कों पर प्रतिबंध या डाइवर्जन रहेगा उसमें हकीकत नगर नाला रोड, किंग्सवे कैंप चौक, यू-टर्न भामा शाह चौक, मॉडल टाउन-2, मॉडल टाउन-3, नानक प्याऊ गुरुद्वारा, स्टेडियम रोड, जीटीके रोड टी-पॉइंट शामिल है। पुलिस ने मॉल रोड (रिंग रोड, छत्रसाल स्टेडियम के पास), स्टेडियम रोड, ब्रह्मा कुमारी मार्ग, भामा शाह रोड, ओल्ड जीटी करनाल रोड पर जाने से बचने की सलाह दी है। वैकल्पिक मार्ग के तहत जीटीबी नगर, मॉडल टाउन, आजादपुर सब्जी मंडी का प्रयोग करने की अपील की है।

मेट्रो सुबह 4 बजे से चलेगी स्वतंत्रता दिवस यानि शुक्रवार 15 अगस्त को विशेष अतिथियों, आमंत्रित मेहमानों और आम जनता की सुविधा के लिए, दिल्ली मेट्रो अपनी सभी लाइनों पर सभी टर्मिनल स्टेशनों से तड़कें चार बजे से परिचालन सेवाएं शुरू करेगी। सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर 30 मिनट के अंतराल पर मेट्रो ट्रेन सेवाएं उपलब्ध रहेंगी और उसके बाद, आम दिनों की समय सारिणी के अनुसार चलेगी।