Delhi Traffic Advisory Due to the upcoming Raksha Bandhan coinciding with the weekend दिल्ली के कई हिस्सों में भारी जाम, रक्षाबंधन को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Traffic Advisory Due to the upcoming Raksha Bandhan coinciding with the weekend

दिल्ली के कई हिस्सों में भारी जाम, रक्षाबंधन को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

वीकेंड और रक्षाबंधन के मद्देनजर शुक्रवार शाम से ही दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में भारी ट्रैफिक जाम की सूचना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर प्रमुख हाईवे से बचने की सलाह दी है। कहा गया है कि भीड़भाड़ से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो से यात्रा करना आसान होगा।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 8 Aug 2025 10:37 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली के कई हिस्सों में भारी जाम, रक्षाबंधन को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

वीकेंड और रक्षाबंधन के मद्देनजर शुक्रवार शाम से ही दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में भारी ट्रैफिक जाम की सूचना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर प्रमुख हाईवे से बचने की सलाह दी है। इसमें कहा गया है कि भीड़भाड़ से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करना आसान होगा।

रक्षाबंधन और आने वाले दो दिन छुट्टी होने के कारण सड़कों पर लोगों की भीड़ बढ़ गई है। ज्यादातर बहनें अपने भाइयों के घर पहुंचने के लिए शुक्रवार शाम को ही निकल पड़ीं। इसके अलावा वीकेंड होने के कारण कई लोग शहर से दूसरे इलाके के लिए निकल पड़े। इन सबके कारण दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में भारी ट्रैफिक जाम होने की सूचना है।

चूंकि रक्षाबंधन वीकेंड के साथ ही पड़ रहा है, इसलिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रमुख राजमार्गों पर जाम की चेतावनी दी है। अनुमान है कि बड़ी संख्या में लोग शहर से दूर जा सकते हैं। अपने एडवाइजरी में ट्रैफिक पुलिस ने आगाह किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-44 और सिंघु बॉर्डर के रास्ते करनाल, पानीपत, सोनीपत और चंडीगढ़ की ओर जाने वालों को लंबी देरी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उन्हें वैकल्पिक मार्ग अपनाने पर विचार करना चाहिए।

एडवाइजरी में लोगों से अपनी यात्रा का प्रोग्राम पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा त्योहारों के दौरान सड़क पर भीड़भाड़ से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन को विकल्प के रूप में अपनाने का सुझाव दिया गया है।