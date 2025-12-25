दिल्लीवाले ध्यान दें! आज इन रास्तों से बचकर निकलें, क्रिसमस के मौके पर ट्रैफिक अलर्ट
दिल्ली में क्रिसमस और गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें गोल डाकखाना, साकेत और कनॉट प्लेस जैसे इलाकों में जाम से बचने के लिए रूट डायवर्ट किए गए हैं।
राजधानी दिल्ली क्रिसमस के लिए सज चुकी है। आज इस मौके पर दिल्ली के कई प्रमुख चर्च में सुबह प्रार्थना होगी। इसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा आज गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व भी मनाया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है।
कहां रहेगा ट्रैफिक प्रभावित?
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, गोल डाकखाना, कश्मीरी गेट, खान मार्केट आदि जगहों पर चर्च के आसपास यातायात प्रभावित रह सकता है। इसके अलावा गुरुवार को रकाबगंज साहिब से हरि नगर तक गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर विशाल नगर कीर्तन भी सजाया जाएगा। इस वजह से सुबह के समय गोल डाकखाना, कनॉट प्लेस, अशोक रोड, पंडित पंत मार्ग, काली बाड़ी मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग आदि पर यातायात प्रभावित रह सकता है।
साउथ दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट
शाम के समय साकेत स्थित सेलेक्ट सिटी मॉल, डीएलएफ एवेन्यू मॉल और एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट मॉल में होने वाले कार्यक्रमों के चलते लोगों की भारी भीड़ रहेगी। वहीं प्रेस एन्क्लेव रोड, साकेत और पुष्प विहार की सड़कों पर भी जाम की समस्या रह सकती है।
ट्रैफिक पुलिस ने इसे ध्यान में रखते हुए इन मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किए हैं। एलबीएस मार्ग की शेख सराय रेड लाइट, एमबी रोड की एशियन मार्केट रेड लाइट और श्री अरविंदो मार्ग की पीटीएस मालवीय नगर रेड लाइट से ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा।
इस रूट का कर सकते हैं इस्तेमाल
अगर आप भी साउथ दिल्ली जा रहे हैं, तो ट्रैफिक से बचने के लिए वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चिराग दिल्ली से कुतुब मीनार जाने के लिए खानपुर टी-पॉइंट- एमबी रोड- लाडो सराय रूट ले सकते हैं। वहीं आईआईटी फ्लाईओवर से संगम विहार या सैनिक फार्म जाने के लिए टीबी हॉस्पिटल- लाडो सराय- एमबी रोड- चिराग दिल्ली होते हुए खानपुर वाला रूट चुन सकते हैं।