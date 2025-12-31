दिल्ली वालों सावधान! एकादशी और नई साल पर इन रास्तों से बचें, कहीं जाम में न फंस जाएं

Hindustan Hindi News
Delhi Traffic Advisory: एकादशी और नई साल के मौके पर खाटू श्याम दिल्ली धाम मंदिर में होने वाले धार्मिक आयोजनों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। जानिए किन रास्तों के प्रयोग न करने की सलाह दी गई है।

Dec 31, 2025 04:44 pm ISTRatan Gupta नई दिल्ली, पीटीआई
Delhi Traffic Advisory: एकादशी और नई साल के मौके पर खाटू श्याम दिल्ली धाम मंदिर में होने वाले धार्मिक आयोजनों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने लोगों को आगाह किया है कि उत्तर दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित रह सकता है और कुछ सड़कों पर भारी जाम की नौबत आ सकती है।

नेशनल हाइवे-44 में स्पीड होगी स्लो

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, एकादशी और नए साल के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटू श्याम दिल्ली धाम मंदिर पहुंचने की संभावना है। इस वजह से नेशनल हाइवे-44 और इससे जुड़े आसपास के इलाकों में गाड़ियों की आवाजाही धीमी रहने और जाम की स्थिति बनने की आशंका है। खासतौर पर पीक ऑवर्स के दौरान ट्रैफिक का दबाव अधिक रह सकता है।

दिल्ली के इन इलाकों में गुजरने से बचें

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे सिंघु बॉर्डर से मुकर्बा चौक तक NH-44 के इस हिस्से से गुजरने से बचें, क्योंकि इस रूट पर श्रद्धालुओं की आवाजाही के चलते भारी भीड़ रहने की संभावना है। पुलिस ने यह भी कहा है कि हालात को देखते हुए जरूरत पड़ने पर कमर्शियल वाहनों के लिए डायवर्जन लागू किए जा सकते हैं।

एडवाइजरी के अनुसार, कमर्शियल वाहनों को सिंघु बॉर्डर, यूईआर-2 पर बाकोली और बाकोली विलेज कट के पास वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ा जा सकता है। आम यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे देरी से बचने के लिए यूईआर-2 रोड और पल्ला-बख्तावरपुर रोड जैसे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें।

दिल्ली पुलिस ने लोगों से की अपील

दिल्ली पुलिस ने श्रद्धालुओं और आम लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाकर निकलें और मंदिर के आसपास व NH-44 के किनारे सड़क पर वाहन पार्क करने से सख्त परहेज करें। साथ ही, मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की भी सलाह दी गई है।

