दिल्ली में लाल किले के आसपास 12 दिन कई रास्तों में रहेगा बदलाव, देखें ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली के मंदिरों एवं रामलीला स्थलों के आसपास आज से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा व्यापक बंदोबस्त किए जाएंगे। लाल किला पर आयोजित होने वाली रामलीला की वजह से आसपास के कई रास्ते सोमवार से 3 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वह इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रामलीला स्थल पर पहुंचे। लाल किला और जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन इसके पास मौजूद हैं।

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, लाल किला स्थित मैदान में रामलीला एवं दशहरा मेला सोमवार से लग रहा है। यहां तीन बड़ी रामलीला आयोजित होंगी, जिनमें झूले और खाने-पीने के स्टॉल मौजूद होंगे। बड़ी संख्या में यहां श्रद्धालु एवं वीआईपी लोग पहुंचेंगे। यहां प्रतिदिन आने वाली हजारों लोगों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा लाल किला के आसपास विशेष इंतजाम किए गए हैं।

यह है व्यवस्था : इस दौरान शाम पांच बजे से रात 12 बजे तक डीटीसी बसों ए‌वं कॉमर्शियल वाहनों को दिल्ली गेट चौक, दरियागंज चौक और छत्ता रेल चौक से लाल किला की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। नेताजी सुभाष मार्ग पर दिल्ली गेट से छत्ता रेल चौक और निषाद राज मार्ग पर कार्यक्रम के दौरान यातायात प्रतिबंधित रहेगा। छत्ता रेल से दिल्ली गेट के बीच ई-रिक्शा, ऑटो एवं साइकिल रिक्शा को नहीं चलने दिया जाएगा। छत्ता रेल चौक, टी-पॉइंट सुभाष मार्ग, दिल्ली गेट, शांति वन चौक और जीपीओ चौक लोथियान रोड से आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों को दूसरे रास्तों पर भेजा जाएगा।

यहां है पार्किंग व्यवस्था लोगों के लिए एएसआई पार्किंग, माधव दास पार्क, तिकोना पार्क पार्किंग, सुनहरी मस्जिद पार्किंग, परेड ग्राउंड, दंगल मैदाान, ओमैक्स मॉल, चर्च मिशन रोड पार्किंग में व्यवस्था है।

आयोजकों के लिए स्थान तय ● नव धार्मिक कमेटी-लाहौरी गेट और लाल किला टिकट घर पर इनकी पार्किंग होगी और ज्ञान पथ से बाहर निकलेंगी

● नव श्रीधार्मिक कमेटी-15 अगस्त पार्क में गाड़ी खड़ी होंगी और ज्ञान पथ से बाहर निकलेंगी

● लवकुश रामलीला कमेटी-4ए पार्किंग में खड़ी होंगी गाड़ियां और नेताजी सुभाष मार्ग से निकलेंगी

ट्रैफिक पुलिस की सलाह ● वाहन चालक अतिरिक्त समय लेकर निकलें

● अपने वाहनों को सड़क किनारे कहीं भी खड़ा न करें

● पैदल चलने वाले फुटपाथ का इस्तेमाल करें