AI समिट के चलते आज कई रास्तों पर रहेंगे बंद, ट्रेफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Feb 18, 2026 10:36 am ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
AI इम्पैक्ट समिट 2026' के मद्देनजर कई इलाकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों जैसी वीवीआईपी हस्तियों की मौजूदगी के कारण सुरक्षा कारणों से शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक कई रास्तों पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा।

दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'AI इम्पैक्ट समिट 2026' के मद्देनजर मध्य दिल्ली के कई इलाकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों जैसी वीवीआईपी हस्तियों की मौजूदगी के कारण सुरक्षा कारणों से शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक कई रास्तों पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लोगों को सलाह दी है कि वे अपनी प्रभावित रास्तों पर जाने से बचें।

दरअसल पिछले दो दिनों से समिट और बोर्ड परीक्षाओं के साथ-साथ शादियों के सीजन के कारण दिल्ली के पूर्वी, दक्षिणी और मध्य हिस्सों में भारी ट्रैफिक जाम देखा गया है। बुधवार शाम को सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी रहेगी, जिसके चलते भारत मंडपम के आसपास की आवाजाही को पूरी तरह नियंत्रित किया जाएगा। मुख्य रूप से सरदार पटेल मार्ग, अकबर रोड, जनपथ, मथुरा रोड और शांति पथ जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर यातायात बाधित रहने की संभावना है।

जाम से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को रिंग रोड, लोधी रोड, सफदरजंग रोड, बारापुला और तिलक मार्ग जैसे वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने का सुझाव दिया है। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें, लेन अनुशासन का पालन करें और ऑन-ग्राउंड तैनात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। किसी भी भ्रम से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक चैनलों और हेल्पलाइन के माध्यम से रीयल-टाइम अपडेट्स पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

इन रास्तों से बचें

जिन रास्तों यातायात बाधित हो सकता है उनमें सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, जनपथ, विंडसर प्लेस, तीस जनवरी मार्ग, पृथ्वी राज रोड, राजेश पायलट मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, मथुरा रोड (लोधी फ्लाईओवर और डॉ. दिनेश चंद्र डालमिया/भैरों मार्ग के बीच), शांति पथ (सत्य मार्ग और कौटिल्य मार्ग गोलचक्करों के बीच), अफ्रीका एवेन्यू, सत्य मार्ग (यशवंत प्लेस और शांति पथ के बीच) और डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग शामिल है।

इन रूट्स का कर सकते हैं इस्तेमाल

वहीं जिन वैकल्पिक मार्गों का सुझाव दिया गया है, उनमें सैन मार्टिन मार्ग, पंचशील मार्ग, एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग, कमल अतातुर्क मार्ग, अरबिंदो मार्ग, लोधी रोड, साउथ एवेन्यू रोड, वंदेमातरम मार्ग, बरापुल्ला रोड, रिंग रोड, तिलक मार्ग, फिरोजशाह रोड, रफी मार्ग, संसद मार्ग और के कामराज मार्ग शामिल है।

