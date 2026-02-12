Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi traffic advisory ai summit bharat mandapam route diversion security plan
दिल्ली में AI समिट का ट्रैफिक प्लान तैयार, 4300 जवान तैनात; 10 जोन में बंटी राजधानी
भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी तक आयोजित होने वाले एआई समिट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार किया है, जिसके तहत शहर को 10 जोन में बांटकर भारी वाहनों और रूट डायवर्जन के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।
Feb 12, 2026 06:01 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
एआई समिट को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात योजना तैयार की है। इसके लिए एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक दक्षिणी और मध्य दिल्ली को 10 जोन व 22 सेक्टर में बांटा गया है।
4300 ट्रैफिक पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात
आयोजन के दौरान यातायात व्यवस्था संभालने के लिए 4300 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। भैरों मार्ग और मथुरा रोड पर वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही जरूरत के हिसाब से अलग-अलग समय में कई मार्गों पर डायवर्जन लागू किया जाएगा।
भारत मंडपम में होगा आयोजन
16 से 20 फरवरी तक एआई समिट का आयोजन भारत मंडपम में होगा। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी डीसीपी रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है। प्रत्येक सेक्टर में यातायात प्रबंधन का जिम्मा एसीपी स्तर के अधिकारी संभालेंगे।
सुरक्षा के मद्देनजर किस जोन में कौन सा क्षेत्र
- एक और दो : ये कोर एरिया घोषित किया गया है। इसमें भारत मंडपम और प्रगति मैदान का क्षेत्र शामिल है। इन दोनों जोन को चार सेक्टर (ए से डी) में बांटा गया है।
- तीन से आठ : इन छह जोन में मध्य और दक्षिण दिल्ली के नौ होटलों को जोड़ने वाले मार्गों को शामिल किया गया है, जहां विदेशी प्रतिनिधि ठहरेंगे। तीनों जोन को 13 सेक्टर (ई से क्यू) में बांटा गया है। इसमें सरदार पटेल मार्ग, शांति पथ, तीन मूर्ति मार्ग, पृथ्वीराज रोड और सी-हेक्सागन जैसे मार्गों पर वीवीआईपी काफिलों की आवाजाही सुनिश्चित करना प्राथमिकता होगी।
- जोन नौ और दस : इसमें आईजीआई एयरपोर्ट और धौला कुआं एनएच-10 स्ट्रेच को रखा गया। इन्हें पांच सेक्टर (आर से वी) में विभाजित किया गया है। इससे मेहमानों को सुविधा होगी।
