29 जनवरी नोट कर लीजिए, बीटिंग रीट्रिट के चलते बंद रहेंगे दिल्ली के ये रास्ते, ट्रैफिक एडवायजरी

29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट का आयोजन किया जाएगा। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पहले से ही एडवायजरी जारी कर दी है। इसके लिए रूट डायवर्जन से लेकर कई और विकस्प तैयार किए गए हैं। समारोह के आयोजन के चलते दोपहर 2:00 बजे से रात 9:30 बजे तक कई प्रतिबंध लागू रहेंगे।

Jan 28, 2026 11:42 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
गणतंत्र दिवस के तीन दिन बाद 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट का आयोजन किया जाएगा। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पहले से ही एडवायजरी जारी कर दी है। इसके लिए रूट डायवर्जन से लेकर कई और विकस्प तैयार किए गए हैं। समारोह के आयोजन के चलते दोपहर 2:00 बजे से रात 9:30 बजे तक कई प्रतिबंध लागू रहेंगे।

विजय चौक सामान्य यातायात के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। इन रास्तों पर वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी:

➤ मस्जिद गोलचक्कर और कृषि भवन गोलचक्कर के बीच रफी मार्ग।

➤कृषि भवन गोलचक्कर से विजय चौक की ओर जाने वाला रायसीना रोड।

➤दारा शिकोह रोड गोलचक्कर, कृष्णा मेनन मार्ग गोलचक्कर और सुनहरी मस्जिद गोलचक्कर से विजय चौक की ओर जाने वाले रास्ते।

➤विजय चौक और "सी" हेक्सागन (C-Hexagon) के बीच कर्तव्य पथ।

वैकल्पिक मार्ग की सलाह

आम जनता और वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे इन वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें: रिंग रोड, वंदे मातरम मार्ग, अरबिंदो मार्ग, मदरसा टी-पॉइंट, सफदरजंग रोड-कमाल अतातुर्क मार्ग, रानी झांसी रोड, मिंटो रोड आदि।

बसों के लिए डायवर्जन

29.01.2026 को दोपहर 2:00 बजे से रात 9:30 बजे तक डी.टी.सी (DTC) और अन्य शहरी बसों को उनके सामान्य रास्तों से हटाकर दूसरे रास्तों पर चलाया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मेहमानों और दर्शकों के वाहनों को आने-जाने में सुविधा हो और इंडिया गेट के आसपास ट्रैफिक जाम न लगे।

बसों का बदला हुआ मार्ग इस प्रकार होगा:

➤शांति पथ, विनय मार्ग और सरदार पटेल मार्ग से केंद्रीय सचिवालय और कनॉट प्लेस जाने वाली बसें अब पंचशील मार्ग, साइमन बोलिवर मार्ग, वंदे मातरम मार्ग, शंकर रोड गोलचक्कर और शेख मुजीबुर रहमान रोड से होकर जाएंगी।

➤केंद्रीय सचिवालय जाने वाली बसें उद्यान मार्ग पर समाप्त हो जाएंगी और काली बाड़ी मार्ग, मंदिर मार्ग व शंकर रोड के रास्ते वापस लौटेंगी।

➤कनॉट प्लेस जाने वाली बसें मंदिर मार्ग, काली बाड़ी मार्ग, जी.पी.ओ (GPO) और बाबा खड़क सिंह मार्ग लेंगी और भगत सिंह मार्ग, पेशवा रोड व अन्य रास्तों से वापस आएंगी।

➤दक्षिण दिल्ली (तुगलक रोड) से कनॉट प्लेस/केंद्रीय सचिवालय जाने वाली बसों को अरविंदो चौक से सफदरजंग रोड और पंचशील मार्ग की ओर मोड़ दिया जाएगा।

➤मंडी हाउस और फिरोजशाह रोड से बाराखंबा रोड होते हुए कनॉट प्लेस जाने वाली बसें शिवाजी स्टेडियम पर ही रुक जाएंगी।

➤शाहजहां रोड से कनॉट प्लेस जाने वाली बसें अरविंदो चौक और सफदरजंग रोड होते हुए शिवाजी स्टेडियम जाएंगी।

➤दक्षिण दिल्ली से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, लाल किला और कश्मीरी गेट (ISBT) जाने वाली बसें एम्स (AIIMS) से रिंग रोड लेकर धौला कुआं और रानी झांसी रोड के रास्ते जाएंगी।

➤आश्रम की तरफ से पुरानी दिल्ली और कश्मीरी गेट जाने वाली बसें आश्रम चौक से रिंग रोड लेकर सराय काले खां और राजघाट के रास्ते जाएंगी।

➤पुरानी दिल्ली और कश्मीरी गेट से दक्षिण/दक्षिण-पूर्व दिल्ली जाने वाली बसें दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, राजघाट और सराय काले खां के रास्ते चलेंगी।

➤विकास मार्ग से दक्षिण दिल्ली जाने वाली बसें रिंग रोड, सराय काले खां और आश्रम चौक के रास्ते जाएंगी।

➤कनॉट प्लेस (कस्तूरबा गांधी मार्ग) से इंडिया गेट की ओर जाने वाली बसें मिंटो रोड, डीडीयू मार्ग और आई.पी. फ्लाईओवर होते हुए सराय काले खां जाएंगी।

इन बातों का खास ख्याल

➤यदि कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे, तो तुरंत ड्यूटी पर तैनात पुलिस को सूचना दें।

➤यातायात नियमों का पालन करें और असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें।

➤ताजा जानकारी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल और हेल्पलाइन से जुड़े रहें।

