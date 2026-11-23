Delhi Traffic Advisory : दिल्ली में आज कई आयोजनों के कारण जाम की आशंका है। गुरुपर्व पर नगर कीर्तन के चलते पुरानी और उत्तरी दिल्ली में यातायात डायवर्जन रहेगा। अगर जाम में फंसने से बचना चाहते हैं तो बाहर निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देख लें।

राजधानी दिल्ली में सोमवार को घर से निकलने से पहले ट्रैफिक की स्थिति जरूर जांच लें। शहर में एक साथ कई बड़े आयोजनों के चलते मध्य, उत्तरी और नई दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहने की आशंका है।

इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को प्रभावित मार्गों से बचने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से श्री गुरु नानक देव के प्रकाश गुरुपर्व के उपलक्ष्य में सोमवार सुबह 10 बजे नगर कीर्तन निकाला जाएगा। यह गुरुद्वारा सीसगंज साहिब से शुरू होकर चांदनी चौक, फतेहपुरी, खारी बावली, नया बाजार चौक, पीली कोठी रोड, पुल मिठाई, जोरावर सिंह मार्ग, बर्फ खाना चौक, पुल बंगश मेट्रो स्टेशन, रोशनारा रोड, घंटाघर और शक्ति नगर चौक से होते हुए जीटी करनाल रोड स्थित गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहिब पहुंचेगा।

नगर कीर्तन में 25 से 30 हजार श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इसके साथ ही ट्रैक्टर, टेंपो और ट्रक समेत करीब 400 से 500 वाहन भी इसमें शामिल होंगे। छत्ता रेल क्रॉसिंग, सुभाष पार्क टी-पॉइंट, नेताजी सुभाष मार्ग, टाउन हॉल, कुतुब रोड चौक, रानी झांसी फ्लाईओवर, सब्जी मंडी और रूप नगर समेत कई इलाकों में वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। शाम पांच बजे से रात 12 बजे तक ओल्ड जीटी करनाल रोड और भामा शाह रोड पर वाहनों की आवाजाही बंद की जा सकती है।

शादियों के चलते सड़कों पर रहा दबाव दक्षिण दिल्ली में छतरपुर के एसएसएन मार्ग, 100 फुटा रोड, अनुव्रत मार्ग, महरौली-गुरुग्राम रोड, महरौली-महिपालपुर रोड, मंडी रोड और जोनापुर रोड पर यातायात प्रभावित रहा। इस क्षेत्र में 22 से अधिक विवाह समारोह के चलते सड़कों पर दबाव रहा। महिपालपुर के पास एनएच-48 पर जाम रहा। इसके पास बैंक्वेट, होटल और समारोह स्थलों की वजह से ज्यादा होने से यातायात व्यवस्था बिगड़ी। सुंदर नर्सरी में आयोजित फूड फेस्टिवल के कारण सब्जबुर्ज गोल चक्कर पर जाम लगने की शिकायत की गई। भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के चलते भारत मंडपम के आसपास भी वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही।

राजघाट और उत्तरी दिल्ली में भी व्यवस्था बदलेगी राजघाट पर आयोजित कार्यक्रम के चलते वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए आसपास की सड़कों पर यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। वहीं, उत्तरी दिल्ली में दोपहर तीन बजे से आउटर रिंग रोड पर वजीराबाद फ्लाईओवर से सलीमगढ़ वाई-पॉइंट तक यातायात प्रभावित रहने की आशंका है। शामनाथ मार्ग, लोक निवास मार्ग, अंडर हिल रोड, राजपुरा रोड, बुलेवार्ड रोड, रानी झांसी रोड और महात्मा गांधी मार्ग पर भी वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। वजीराबाद फ्लाईओवर, आईपी रेड लाइट, खैबर पास, युधिष्ठिर सेतु वाई-पॉइंट और चंदगी राम अखाड़ा समेत कई स्थानों पर जरूरत के अनुसार वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा।

यात्रियों के लिए काम की सलाह यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रभावित सड़कों पर जाने से बचें, अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। सड़क किनारे गाड़ियां पार्क न करें और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सभी यात्रियों से अपील करती है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों का सहयोग करें। पाबंदियों और प्रभावित मार्गों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ट्रैफ़िक एडवाइजरी देखें।

* सावधानी से गाड़ी चलाएं, धैर्य रखें और यातायात नियमों, डायवर्जन संकेतों और क्षेत्र में तैनात यातायात पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करें।

* रियल-टाइम अपडेट और सहायता के लिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से इन माध्यमों से जुड़ें:

फेसबुक: http://facebook.com/dtptraffic

प्लेटफॉर्म X: http://x.com/dtptraffic

इंस्टाग्राम: http://instagram.com/dtptraffic

वॉट्सऐप: 8750871493