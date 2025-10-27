Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi trading scam exposed 47 lakh and Chinese handler link know all details
दिल्ली में 47 लाख के ट्रेडिंग स्कैम का भंडाफोड़, चीनी हैंडलर से भी जुड़े तार, पूरी डिटेल

दिल्ली में 47 लाख के ट्रेडिंग स्कैम का भंडाफोड़, चीनी हैंडलर से भी जुड़े तार, पूरी डिटेल

संक्षेप: शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें एक ऐसे ग्रुप में जोड़ा गया था जो शेयर बाजार की योजनाओं को बढ़ावा दे रहा था। इन योजनाओं में आज खरीदें,कल बेचें और IPO निवेश के नाम पर रोजाना मुनाफा कमाने का झूठा वादा किया गया था।

Mon, 27 Oct 2025 03:52 PMUtkarsh Gaharwar नई दिल्ली, एएनआई
share Share
Follow Us on

दिल्ली में 47 लाख से अधिक की एक ऑनलाइन ट्रेडिंग धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने बताया कि तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनपर एक चीनी नागरिक के निर्देश पर शेयर बाजार में निवेश की नकली योजनाओं के जरिए लोगों को ठगने का आरोप है। अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान साहिल यादव (25) और आर्यन (22) (दोनों पटना निवासी) और आशीष कुमार उर्फ ​​जैक (36) (मूल रूप से बिहार के बेगूसराय निवासी) के रूप में हुई है। आरोप है कि ये लोग नोएडा में एक ऑफिस चला रहे थे,जिसका इस्तेमाल निवेशकों को धोखाधड़ी वाली ट्रेडिंग योजनाओं में फंसाने के लिए किया जाता था।

पुलिस ने बताया कि आरोपी कथित तौर पर चीन में बैठे 'टॉम' नाम के हैंडलर से निर्देश लेते थे। आशीष कुमार दिल्ली और नोएडा में इन ऑपरेशनों का समन्वय (कोऑर्डिनेट) करता था। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में एक ई-एफआईआर (e-FIR) दर्ज कराई थी,जिसमें उसने एक नकली स्टॉक ट्रेडिंग वेबसाइट के जरिए 47.23 लाख की धोखाधड़ी होने की शिकायत की थी। इसी शिकायत की जांच के दौरान ये गिरफ्तारियां की गईं।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें एक ऐसे ग्रुप में जोड़ा गया था जो शेयर बाजार की योजनाओं को बढ़ावा दे रहा था। इन योजनाओं में आज खरीदें,कल बेचें और IPO निवेश के नाम पर रोजाना मुनाफा कमाने का झूठा वादा किया गया था। पुलिस ने बताया कि दो महीने से अधिक समय तक पीड़ित ने IMPS, NEFT और UPI के ज़रिए कई व्यक्तिगत बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए। जब पीड़ित ने अपना पैसा निकालने की कोशिश की,तो आरोप है कि आरोपियों ने उसे धमकाया और अधिक पैसे की मांग की। जांच के दौरान,पुलिस ने पाया कि ठगी गई राशि में से 31.45 लाख एक फर्म के चालू खाते में जमा किए गए थे,जिसमें से ₹23.80 लाख साहिल यादव के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। पुलिस ने बताया कि उस खाते से जुड़ा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सह-आरोपी आर्यन का था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया,"ठगी किए गए पैसों को ठिकाने लगाने के लिए आरोपियों ने अलग-अलग बैंकों में कम से कम सात चालू खाते खोले थे। तकनीकी विश्लेषण से यह भी पता चला है कि इस फर्म से जुड़ी 131 साइबर शिकायतें हैं।" इससे पहले नोएडा में की गई छापेमारी के बावजूद आरोपी गिरफ्तारी से बच रहे थे। हालांकि,पुलिस ने बताया कि तकनीकी निगरानी आधारित ऑपरेशन के बाद, ग्रेटर नोएडा में उनके ठिकाने का पता चला,जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान तीनों ने खुलासा किया कि उन्हें दिसंबर 2024 में 'चीनी हैंडलर' ने टेलीग्राम के माध्यम से भर्ती किया था। उन्हें बैंक खाते उपलब्ध कराने के लिए प्रति ₹1 करोड़ के लेन-देन पर 1 से 1.5 प्रतिशत कमीशन का वादा किया गया था।

पुलिस ने बताया कि बाद में उन्होंने पैसे को घुमाने (route) के लिए एक फर्म भी बनाई। आशीष कुमार उर्फ ​​जैक पहले भी भोपाल में IT एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दर्ज एक ऐसे ही अपराध में शामिल रहा है। पुलिस ने आगे बताया कि BNS की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज़ कर लिया गया है, और पैसे के लेन-देन (money trail) का पता लगाने,अन्य लाभार्थियों की पहचान करने और चीनी हैंडलर को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Crime Delhi Police
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।