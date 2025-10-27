दिल्ली में 47 लाख के ट्रेडिंग स्कैम का भंडाफोड़, चीनी हैंडलर से भी जुड़े तार, पूरी डिटेल

संक्षेप: शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें एक ऐसे ग्रुप में जोड़ा गया था जो शेयर बाजार की योजनाओं को बढ़ावा दे रहा था। इन योजनाओं में आज खरीदें,कल बेचें और IPO निवेश के नाम पर रोजाना मुनाफा कमाने का झूठा वादा किया गया था।

दिल्ली में 47 लाख से अधिक की एक ऑनलाइन ट्रेडिंग धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने बताया कि तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनपर एक चीनी नागरिक के निर्देश पर शेयर बाजार में निवेश की नकली योजनाओं के जरिए लोगों को ठगने का आरोप है। अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान साहिल यादव (25) और आर्यन (22) (दोनों पटना निवासी) और आशीष कुमार उर्फ ​​जैक (36) (मूल रूप से बिहार के बेगूसराय निवासी) के रूप में हुई है। आरोप है कि ये लोग नोएडा में एक ऑफिस चला रहे थे,जिसका इस्तेमाल निवेशकों को धोखाधड़ी वाली ट्रेडिंग योजनाओं में फंसाने के लिए किया जाता था।

पुलिस ने बताया कि आरोपी कथित तौर पर चीन में बैठे 'टॉम' नाम के हैंडलर से निर्देश लेते थे। आशीष कुमार दिल्ली और नोएडा में इन ऑपरेशनों का समन्वय (कोऑर्डिनेट) करता था। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में एक ई-एफआईआर (e-FIR) दर्ज कराई थी,जिसमें उसने एक नकली स्टॉक ट्रेडिंग वेबसाइट के जरिए 47.23 लाख की धोखाधड़ी होने की शिकायत की थी। इसी शिकायत की जांच के दौरान ये गिरफ्तारियां की गईं।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें एक ऐसे ग्रुप में जोड़ा गया था जो शेयर बाजार की योजनाओं को बढ़ावा दे रहा था। इन योजनाओं में आज खरीदें,कल बेचें और IPO निवेश के नाम पर रोजाना मुनाफा कमाने का झूठा वादा किया गया था। पुलिस ने बताया कि दो महीने से अधिक समय तक पीड़ित ने IMPS, NEFT और UPI के ज़रिए कई व्यक्तिगत बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए। जब पीड़ित ने अपना पैसा निकालने की कोशिश की,तो आरोप है कि आरोपियों ने उसे धमकाया और अधिक पैसे की मांग की। जांच के दौरान,पुलिस ने पाया कि ठगी गई राशि में से 31.45 लाख एक फर्म के चालू खाते में जमा किए गए थे,जिसमें से ₹23.80 लाख साहिल यादव के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। पुलिस ने बताया कि उस खाते से जुड़ा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सह-आरोपी आर्यन का था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया,"ठगी किए गए पैसों को ठिकाने लगाने के लिए आरोपियों ने अलग-अलग बैंकों में कम से कम सात चालू खाते खोले थे। तकनीकी विश्लेषण से यह भी पता चला है कि इस फर्म से जुड़ी 131 साइबर शिकायतें हैं।" इससे पहले नोएडा में की गई छापेमारी के बावजूद आरोपी गिरफ्तारी से बच रहे थे। हालांकि,पुलिस ने बताया कि तकनीकी निगरानी आधारित ऑपरेशन के बाद, ग्रेटर नोएडा में उनके ठिकाने का पता चला,जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान तीनों ने खुलासा किया कि उन्हें दिसंबर 2024 में 'चीनी हैंडलर' ने टेलीग्राम के माध्यम से भर्ती किया था। उन्हें बैंक खाते उपलब्ध कराने के लिए प्रति ₹1 करोड़ के लेन-देन पर 1 से 1.5 प्रतिशत कमीशन का वादा किया गया था।