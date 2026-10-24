'टाल दें 1 नवंबर को दिल्ली वाली रैली', व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखा लेटर; वजह भी बताई
दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली को लेकर व्यापारियों ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है। व्यापारियों ने राहुल को लिखे पत्र में त्योहारी सीजन में कारोबार पर असर पड़ने का हवाला दिया और कहा कि ये रैली बाद में कर लें।
कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को बड़ी रैली करने का ऐलान किया है। कांग्रेस की इस रैली से व्यापारी संगठनों ने बिजनेस को नुकसान पहुंचने की संभावना को देखते हुए इसे टालने का आग्रह किया है। इसके लिए चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है कि 1 नवंबर को होने वाली रैली को वो टाल दें। सीटीआई ने त्योहारी सीजन में कारोबार पर पड़ने वाले असर को देखते हुए यह आग्रह किया है।
25 हजार करोड़ का होता है व्यापार
दिल्ली के व्यापारियों ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि धनतेरस, दिवाली और भाई दूज का समय दिल्ली के खुदरा बाजारों के लिए सबसे व्यस्त दौर होता है, इस दौरान व्यापारी त्योहारों से काफी पहले से खरीदारी और बिक्री शुरू कर देते हैं। पत्र के अनुसार, व्यापारियों ने कहा कि 6 नवंबर को धनतेरस है, 8 नवंबर को दिवाली और 10 नवंबर को भाई दूज भी है। इस दौरान दिल्ली में करीब 25 हजार करोड़ रुपए का व्यापार होने की संभावना है, जिसमें सोना-चांदी के साथ बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कपड़ों के साथ लोग ड्राईफ्रूट्स और मिठाइयां खरीदते हैं। व्यापारियों ने कहा कि इस दौरान लोग गाड़ियां और फर्नीचर के साथ अलग-अलग तरह के सामान की खरीदारी करते हैं। ऐसे में व्यापारिक संगठनों ने राहुल गांधी से आग्रह किया है कि 1 नवंबर को होने वाली रैली को टाल दिया जाए।
इन बाजारों पर असर पड़ने की संभावना
सीटीआई ने इस दौरान बताया कि रामलीला मैदान के पास 20 ऐसी जगहें हैं जहां 5 किलोमीटर के अंदर कई बड़े बाजार हैं। सीटीआई ने पत्र में कहा कि रामलीला मैदान के पास ही चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली, भागीरथ पैलेस, दरीबा कलां, कश्मीरी गेट, नई सड़क, मोरी गेट, तिलत बाजार, दरियागंज, जामा मस्जिद, चावड़ी बाजार, करोल बाग, नबी करीम, आजाद मार्केट, और लाजपत राय मार्केट मौजूद हैं। व्यापारियों ने रामलीला मैदान के पास इस दौरान रैली की वजह से ट्रैफिक डायवर्जन और मेट्रो सेवाएं बंद होने की संभावना के चलते बाजार पर असर पड़ेगा।
10 नवंबर तक टालने की मांग
सीटीआई ने राहुल गांधी को लिखे पत्र में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रामलीला मैदान के आसपास की बाजारों में आने वाले लोगों पर भी असर पड़ सकता है। सीटीआई ने कहा कि इस दौरान दूसरे शहरों से आने वाले व्यापारियों को असुविधा होगी, जिसका असर व्यापार पर भी पड़ सकता है। सीटीआई ने राहुल गांधी से आग्रह किया है कि 1 नवंबर को होने वाली कांग्रेस की रैली को वो 10 नवंबर तक के लिए टाल दें।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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