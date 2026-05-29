दिल्ली के व्यापारिक संगठन CTI ने 800 से ज्यादा एसोसिएशनों को लिखा पत्र, बड़े खतरे की ओर दिलाया ध्यान
संगठन ने व्यापारियों को यह भी सलाह दी कि वे AC की बाहरी यूनिट के पास कोई भी ज्वलनशील सामग्री न रखें। साथ ही, अगर AC से कोई अजीब आवाज आए, जलने जैसी गंध आए या उसमें बर्फ जमने लगे, तो तुरंत AC बंद कर दें।
राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी और बढ़ते पावर लोड के बीच एयर कंडीशनर (AC) में होने वाले धमाकों की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इन्हीं घटनाओं को बेहद गंभीरता से लेते हुए ट्रेडर्स बॉडी 'चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री' (CTI) ने शुक्रवार को दिल्ली के सभी व्यापारियों और बाजार संघों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। जिसमें उनसे आग्रह किया गया कि शहर में बढ़ते तापमान और बिजली के बढ़ते लोड को देखते हुए, वे अपने एयर कंडीशनर की उचित जांच और सर्विसिंग केवल प्रशिक्षित तकनीशियनों से ही कराएं।
यह एडवाइजरी उस घटना के एक दिन बाद जारी की गई है, जिसमें शहर के हौज खास स्थित एक घर में AC यूनिट फटने से एक रिटायर्ड IAS अधिकारी की मौत हो गई थी। इस घटना ने गर्मियों के दौरान AC से जुड़ी सुरक्षा जोखिमों को लेकर व्यापारियों और लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी है। इससे पहले इसी महीने पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में भी एक एसी में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक मासूम बच्चे समेत 9 लोगों की जान चली गई थी।
800 से ज्यादा एसोसिएशनों को लिखा पत्र
इस बारे में जानकारी देते हुए CTI के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने बताया कि संगठन ने दिल्ली के 768 बाजार संघों (मार्केट एसोसिएशन्स) और 56 औद्योगिक संघों (इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन्स) को पत्र लिखकर उनसे दुकानों, दफ्तरों और फैक्टरियों में AC के सुरक्षित इस्तेमाल और रखरखाव के बारे में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया है।
भीषण गर्मी में बढ़ जाता है एसी फटने का जोखिम
व्यापारियों के इस संगठन का कहना है कि वैसे तो AC फटने की घटनाएं कम ही होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो काफी खतरनाक साबित हो सकती हैं। संगठन ने बताया कि गैस लीक होना, कम्प्रेसर का ज्यादा गर्म होना, बिजली की खराबी और ठीक से सर्विसिंग न होना जैसे कारण दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ा सकते हैं।
प्रशिक्षित मैकेनिकों से ही करवाएं एसी सर्विसिंग
इस दौरान संगठन ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि वो गैस रिफिलिंग और मरम्मत के काम के लिए अनाधिकृत या अप्रशिक्षित तकनीशियनों को ना बुलाएं, वरना यह गलती बहुत भारी पड़ सकती है। संगठन का आरोप है कि कुछ मैकेनिक लागत बचाने के लिए ज्वलनशील गैसों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे AC के अंदर दबाव बढ़ सकता है और आग लगने का खतरा पैदा हो सकता है।
संगठन ने व्यापारियों को यह भी सलाह दी कि वे AC की बाहरी यूनिट के पास कोई भी ज्वलनशील सामग्री न रखें। साथ ही, अगर AC से कोई अजीब आवाज आए, जलने जैसी गंध आए या उसमें बर्फ जमने लगे, तो तुरंत AC बंद कर दें।
लंबे समय तक कूलिंग सिस्टम चलने से बढ़ती है समस्या
CTI ने लोगों से यह भी आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि AC की सर्विसिंग केवल कंपनी द्वारा अधिकृत या प्रशिक्षित तकनीशियनों से ही करवाई जाए, और मरम्मत या रखरखाव का काम पूरा होने के बाद उसका उचित बिल जरूर लिया जाए।
व्यापारियों के इस संगठन का कहना है कि भीषण गर्मी के महीनों में जब तापमान बहुत अधिक होता है, तो कूलिंग सिस्टम लंबे समय तक चलते हैं। ऐसे में हादसों से बचने के लिए समय पर निरीक्षण और नियमित सर्विसिंग बेहद जरूरी हो जाती है। CTI ने सभी दुकानदारों और फैक्टरी मालिकों से इस एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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