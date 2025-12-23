DTC की मिनी बसों को बंद क्यों कराना चाहते हैं व्यापारी, दिल्ली सरकार को लिखा पत्र
दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह को लिखे एक पत्र में, व्यापारियों के संगठन ने कहा कि कनॉट प्लेस से इन मिनी बसों को चलाने का कोई ठोस आधार नहीं है, क्योंकि यहाँ से आने-जाने वाली बसों में यात्री लगभग न के बराबर होते हैं।
दिल्ली में मिनी डीटीसी बसें बंद हो जाएंगी? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने दिल्ली सरकार से कनॉट प्लेस (CP) में डीटीसी (DTC) मिनी बसों का संचालन बंद करने का आग्रह किया है। व्यापारियों का दावा है कि इनमें से अधिकांश बसें खाली चलती हैं और इस क्षेत्र में ट्रैफिक जाम का मुख्य कारण बनती हैं।
एनडीटीए (NDTA) के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने कहा कि इस मुद्दे को वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और डीटीसी (DTC) सहित विभिन्न अधिकारियों के सामने कई बार उठाया गया है, लेकिन अब तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। एसोसिएशन के अनुसार, इस समस्या को उजागर करते हुए जुलाई से दिसंबर के बीच मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों, डीटीसी अध्यक्ष और ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को कई पत्र भेजे गए थे। व्यापारियों के संगठन ने कहा कि उन्होंने एक बार फिर अधिकारियों से अपने फैसले की समीक्षा करने और सुगम यातायात के हित में कनॉट प्लेस से इन बसों का संचालन बंद करने का अनुरोध किया है।