DTC की मिनी बसों को बंद क्यों कराना चाहते हैं व्यापारी, दिल्ली सरकार को लिखा पत्र

संक्षेप: दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह को लिखे एक पत्र में, व्यापारियों के संगठन ने कहा कि कनॉट प्लेस से इन मिनी बसों को चलाने का कोई ठोस आधार नहीं है, क्योंकि यहाँ से आने-जाने वाली बसों में यात्री लगभग न के बराबर होते हैं।

दिल्ली में मिनी डीटीसी बसें बंद हो जाएंगी? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने दिल्ली सरकार से कनॉट प्लेस (CP) में डीटीसी (DTC) मिनी बसों का संचालन बंद करने का आग्रह किया है। व्यापारियों का दावा है कि इनमें से अधिकांश बसें खाली चलती हैं और इस क्षेत्र में ट्रैफिक जाम का मुख्य कारण बनती हैं।

दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह को लिखे एक पत्र में, व्यापारियों के संगठन ने कहा कि कनॉट प्लेस से इन मिनी बसों को चलाने का कोई ठोस आधार नहीं है, क्योंकि यहां से आने-जाने वाली बसों में यात्री लगभग न के बराबर होते हैं। एसोसिएशन ने बताया कि कई मिनी बसें इनर सर्कल और रेडियल रोड्स पर खड़ी रहती हैं, जिससे अक्सर ट्रैफिक जाम लग जाता है और यात्रियों व पर्यटकों को भारी असुविधा होती है।