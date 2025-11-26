Hindustan Hindi News
दिल्ली के व्यापार मेले के अंतिम दिन लुभावने ऑफर, मिल सकती है 30 फीसदी तक की छूट

संक्षेप:

दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित 44वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला के अंतिम दिन कई हॉल में विभिन्न राज्यों के पवेलियन की ओर से बंपर छूट मिल सकती है। पढ़ें यह रिपोर्ट…

Wed, 26 Nov 2025 09:29 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राहुल मानव, नई दिल्ली
दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित 44वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का गुरुवार को अंतिम दिन है। मेले के अंतिम दिन कई हॉल में विभिन्न राज्यों के पवेलियन में 30 फीसदी तक की छूट कई वस्तुओं पर मिलेगी।

इस संबंध में भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के मुख्य प्रबंधक विवेकानंद विवेक ने बताया कि व्यापार में लोगों के हितों को देखते हुए कई हॉल और राज्यों के पवेलियन में कई उत्पादों में नागरिकों को 20 से 30 फीसदी की छूट मिलेगी। मेले के अंतिम दिन कई स्टॉल के दुकानदारों से और भी लुभावने ऑफर मिलने की संभावना है।

झारखंड पवेलियन में दुकानदारों ने बताया कि मेले के अंतिम दिन ग्राहकों को हस्तशिल्प, लाख की चूड़ी, कॉटन और सिल्क के वस्त्र, धातु शिल्प, रागी आधारित खाद्य उत्पाद, और फ्यूजन ज्वेलरी की विस्तृत श्रृंखला पर दी जा रही विशेष छूट ने बड़ी संख्या में खरीदारों को अपनी ओर आकर्षित किया है।

पवेलियन में लगे विभिन्न स्टॉल अपने उत्पादों पर 20 से 30 प्रतिशत तक की छूट दे रहे हैं, जिससे खरीदारी का उत्साह और भी बढ़ गया है। झारखंड के प्रसिद्ध करियातपुर ब्रास ने अपने प्रीमियम पीतल उत्पादों पर 10 प्रतिशत विशेष छूट की घोषणा की है, जिसे ग्राहकों से उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया मिल रही है। वस्त्रों की श्रेणी में डामू बोडरा के स्टॉल पर हैंडमेड कॉटन और सिल्क सूट पर 30 प्रतिशत की आकर्षक छूट उपलब्ध कराई जा रही है।

