कैंसर और दिल कमजोर कर रहा हवा में घुला जहर, दिल्ली के डॉक्टर की ये सलाह काम की

संक्षेप: एयर क्वॉलिटी 400 के नीचे नहीं जा रही और हर दिन ये और खतरनाक हो रही है। इस बीच दिल्ली में अपोलो अस्पताल के डॉक्टर ने लोगों को बचने के टिप्स के साथ इससे शरीर को होने वाले नुकसान पर भी चेताया है। 

Mon, 27 Oct 2025 06:06 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्लीवालों के लिए अक्टूबर-नवंबर का महीना कितना जहरीला होता है,किसी से छिपा नहीं है। फिजा में दूर तक फैली धुंध की चादर और उसमें घुला जहर हर सांस पर भारी है। एयर क्वॉलिटी 400 के नीचे नहीं जा रही और हर दिन ये और खतरनाक हो रही है। इस बीच अपोलो डॉक्टर ने लोगों को बचने के टिप्स के साथ इससे शरीर को होने वाले नुकसान पर भी चेताया है।

अपोलो अस्पताल के पल्मोनोलॉजी और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉ.राजेश चावला ने कहा कि अक्टूबर और नवंबर के दौरान,जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अक्सर 300 से अधिक हो जाता है,तो सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है,खासकर गंभीर फेफड़े और हृदय रोगों से पीड़ित मरीजों के साथ-साथ बच्चों और बुजुर्गों पर।

इसके लक्षणों में गले में जलन,थकान और सिरदर्द शामिल हैं,जो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाष्पशील यौगिकों (volatile compounds) के उच्च स्तर के कारण होते हैं। ये प्रदूषक कैंसर और हृदय के काम करने की क्षमता में कमी जैसे लंबे समय तक चलने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। इन महीनों के दौरान,श्वसन चिकित्सकों (Respiratory physicians) के पास मरीजों की संख्या में 15% की वृद्धि देखी गई है और उन्हें ठीक होने में भी अधिक समय लगता है।

बचाव के उपायों पर बात करते हुए डॉक्टर राजेश चावला ने बताया कि

➤अधिक प्रदूषण के समय घर से बाहर न निकलें।

➤N95 मास्क पहनें।

➤कार की खिड़कियां बंद रखें और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें।

➤बच्चों के लिए स्कूल की बाहरी गतिविधियाँ कम की जानी चाहिए और बस की खिड़कियां बंद रहनी चाहिए।

कहां-कितना AQI?

➤आनंद विहार- 395

➤आईटीओ- 322

➤दिल्ली एयरपोर्ट- 258

➤नोएडा- 371

