दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी बैगनी बसें, पूरे शहर का कराएंगी दर्शन; कितना होगा किराया?

दिल्ली में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग जल्द ही बैगनी रंग की विशेष इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने जा रहा है, जो प्रधानमंत्री संग्रहालय से शुरू होकर इंडिया गेट, नए संसद भवन और दिल्ली हाट सहित कई लोकप्रिय स्थलों का शाम के समय टूर कराएंगी।

यह बस सड़कों पर चलने वाली दूसरी बसों से अलग होंगी। इन बसों पर सिग्नेचर ब्रिज और भारत मंडपम जैसे ऐतिहासिक स्थलों को दर्शाया जाएगा। इसके जरिए विभाग की योजना दिल्ली आने वाले विदेशियों और देसी पर्यटकों को आकर्षित करने की है। बस में वयस्कों के लिए 500 रुपये और छह से बारह साल के बच्चों के लिए 300 रुपये का किराया होगा।