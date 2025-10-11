दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी बैगनी बसें, पूरे शहर का कराएंगी दर्शन; कितना होगा किराया?
दिल्ली में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग जल्द ही बैगनी रंग की विशेष इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने जा रहा है, जो प्रधानमंत्री संग्रहालय से शुरू होकर इंडिया गेट, नए संसद भवन और दिल्ली हाट सहित कई लोकप्रिय स्थलों का शाम के समय टूर कराएंगी।
राजधानी में पर्यटकों को लुभाने के लिए दिल्ली पर्यटन विभाग जल्द बैगनी रंग की बसें संचालित करेगा। पर्यटक नई दिल्ली क्षेत्र के लोकप्रिय स्थलों, जिसमें प्रधानमंत्री संग्रहालय से लेकर दिल्ली हाट तक का भ्रमण बैगनी रंग से सजी बसों में करते नजर आएंगे।
यह बस सड़कों पर चलने वाली दूसरी बसों से अलग होंगी। इन बसों पर सिग्नेचर ब्रिज और भारत मंडपम जैसे ऐतिहासिक स्थलों को दर्शाया जाएगा। इसके जरिए विभाग की योजना दिल्ली आने वाले विदेशियों और देसी पर्यटकों को आकर्षित करने की है। बस में वयस्कों के लिए 500 रुपये और छह से बारह साल के बच्चों के लिए 300 रुपये का किराया होगा।
पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस माह के अंत तक यह सेवा शुरू करने की योजना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संग्रहालय से भारत मंडपम जैसे अन्य लोकप्रिय स्थलों तक शाम के दौरे शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इसमें युद्ध स्मारक, नया संसद परिसर, दिल्ली हाट और अन्य पर्यटन स्थल शामिल हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डीटीसी से नौ मीटर लंबी नई इलेक्ट्रिक बसें किराए पर ली हैं। उन्होंने आगे कहा कि संग्रहालय शाम 6 बजे बंद हो जाता है, इस वजह से वहीं से टूर शुरू करेंगे और फिर दूसरे गंतव्यों की ओर बढ़ेंगे।