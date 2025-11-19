Hindustan Hindi News
दिल्ली की सड़कों पर फिर लौट रहा है डबल-डेकर का जादू, इलेक्ट्रिक अवतार के साथ ये खासियत

संक्षेप: दिल्ली के लोगों और पर्यटकों के लिए बड़ी खबर, 35 साल के लंबे इंतज़ार के बाद DTC की एकमात्र डबल-डेकर इलेक्ट्रिक बस अब टूरिज्म सर्किट पर 'दिल्ली दर्शन' सेवा में शुरू होने वाली है।

Wed, 19 Nov 2025 10:22 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्लीवालों के लिए अच्छी खबर है। शहर में वो पुराना डबल-डेकर बस का रोमांच फिर से जिंदा होने वाला है। DTC की एकमात्र डबल-डेकर इलेक्ट्रिक बस अब टूरिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दी गई है और आने वाले कुछ महीनों में ये दिल्ली दर्शन सर्विस में धूम मचाने वाली है।

आम रूटों पर नहीं, सिर्फ टूरिज्म सर्किट पर चलेगी

DTC अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली की तंग गलियों, कम ऊंचाई वाले पुलों और लटकते तारों की वजह से यह बस रोजाना की आम सर्विस के लिए ठीक नहीं है। इसलिए इसे सिर्फ चुनिंदा टूरिज्म रूट पर चलाने का फैसला लिया गया है, जहां दिन में केवल एक-दो फेरे ही लगेंगे।

डबल डेकर बस की खासियत

जहां सामान्य 9 मीटर की इलेक्ट्रिक बसों में 20-25 लोग मुश्किल से आते हैं, वहीं इस डबल-डेकर में ड्राइवर समेत 63 सवारी आ सकती हैं। इस बस की ऊंचाई 4.75 मीटर और लंबाई 9.8 मीटर है। ये बसें दिल्ली आने वाले टूरिस्ट्स के लिए बेहद खास होगी। ऊपर वाली सीट से लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार देखने का मजा ही अलग होगा।

रूट तैयार करने में छूट रहा पसीना

अभी टूरिज्म वाले दिन-रात लगे हैं। पेड़ों की ऊंचाई नाप रहे हैं, ओवरब्रिज के नीचे बस गुजरेगी या नहीं चेक कर रहे हैं, तारों से टकराएगी या नहीं देख रहे हैं। बैटरी रेंज, चार्जिंग पॉइंट और ड्राइवर की ट्रेनिंग चल रही है।

बता दें कि 1989 तक दिल्ली में 'सुविधा' डबल-डेकर बसें चलती थीं। फिर CNG आने के बाद ये बसें सड़कों से गायब हो गईं। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2022 G20 से पहले भी कोशिश हुई, पर रूट ने साथ नहीं दिया। अब ये तीसरा मौका है। इस बार ये बसें इलेक्ट्रिक होंगी।

