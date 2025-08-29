हर दिन चार मौतें... दिल्ली की सड़कों पर रफ्तार का कहर, एक्सीडेंट के आंकड़े डरा रहे

Delhi Road Accident: केंद्रीय सड़क मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में दिल्ली लगातार दूसरे साल सबसे ज्यादा सड़क हादसों वाला शहर रहा, जहां 5,834 हादसों में 1,457 लोगों की मौत हुई।

राजधानी दिल्ली सड़क हादसों के मामले में एक बार फिर सुर्खियों में है। साल 2023 में दिल्ली ने सबसे ज्यादा सड़क हादसों का रिकॉर्ड अपने नाम किया, जिसमें 1,457 लोगों ने अपनी जान गंवाई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, यह लगातार दूसरा साल है जब दिल्ली इस मामले में शीर्ष पर रही।

हादसों में हल्की राहत, लेकिन तस्वीर अब भी डरावनी 2023 में दिल्ली में 5834 सड़क हादसे दर्ज हुए, जिनमें 1457 मौतें हुईं। पिछले साल के मुकाबले मरने वालों की संख्या में मामूली कमी आई, लेकिन यह सुधार इतना छोटा है कि इसे राहत कहना मुश्किल है। दिल्ली की सड़कों पर हर दिन औसतन चार लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। भीड़भाड़, तेज रफ्तार, और नियम तोड़ने की प्रवृत्ति इसकी बड़ी वजहें मानी जा रही हैं।

दिल्ली के बाद बेंगलुरु में हो रहे सबसे ज्यादा हादसे टेक सिटी बेंगलुरु भी सड़क हादसों के मामले में दिल्ली से ज्यादा पीछे नहीं है। 2023 में यहां 915 लोगों की मौत हुई, जो 2022 के 772 की तुलना में 19.5% ज्यादा है। यह आंकड़ा बेंगलुरु को देश का दूसरा सबसे खतरनाक शहर बनाता है। ट्रैफिक जाम और दोपहिया वाहनों की बेतरतीब रफ्तार ने बेंगलुरु की सड़कों को और जोखिम भरा बना दिया है।

जयपुर और कानपुर की स्थिति भी चिंताजनक जयपुर और कानपुर भी इस दुखद सूची में तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। जयपुर में 2023 में सड़क हादसों में 849 लोगों की मौत हुई, जो 2022 के 765 से 10% ज्यादा है। वहीं, कानपुर में 638 मौतें दर्ज की गईं, जो पिछले साल के 640 के करीब है। इन शहरों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता और सख्ती की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है।

बड़े शहरों का बोझ रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 50 बड़े शहरों (10 लाख से ज्यादा आबादी) में कुल हादसों का 16.9% और मौतों का 10% हिस्सा दर्ज किया गया। इनमें से टॉप 10 शहरों ने 41.1% सड़क हादसों की मौतों का बोझ उठाया। दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर, कानपुर के अलावा चेन्नई, इंदौर, मलप्पुरम, हैदराबाद, भोपाल और कोच्चि जैसे शहर भी हादसों के मामले में आगे रहे। इन 10 शहरों में कुल हादसों का 45.66% हिस्सा रहा।