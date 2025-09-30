दिल्ली में होते हैं सबसे ज्यादा सड़क हादसे, NCRB का ताजा डेटा तो डराने वाला है

कुल दुर्घटनाओं की बात करें तो दिल्ली में 5,715 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जो साल के दौरान बड़े शहरों में दर्ज की गईं कुल 69,910 ऐसी घटनाओं का 8.2% हैं। अन्य शहरों की बात करें तो 4,980 और 3,653 सड़क दुर्घटनाओं के साथ, बेंगलुरु और चेन्नई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

दिल्ली की सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) का ताजा डेटा इसकी गवाही दे रहा है। नई रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में पूरे भारत के 53 बड़े शहरों में, दिल्ली सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे असुरक्षित रही। NCRB की 'भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएं' रिपोर्ट के डेटा से पता चला कि 2023 में दिल्ली की सड़कों पर लगभग चार लोगों की जान गई और कम से कम 13 लोग हर दिन घायल हुए।

कुल दुर्घटनाओं की बात करें तो दिल्ली में 5,715 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जो साल के दौरान बड़े शहरों में दर्ज की गईं कुल 69,910 ऐसी घटनाओं का 8.2% हैं। अन्य शहरों की बात करें तो 4,980 और 3,653 सड़क दुर्घटनाओं के साथ, बेंगलुरु और चेन्नई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। सबसे अधिक मौतों की बात करें तो घातक दुर्घटनाओं के मामले में, दिल्ली में सबसे ज्यादा 1,457 मौतें दर्ज की गईं। अन्य शहरों में इसी साल, बेंगलुरु 915 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि जयपुर 848 मौतों के साथ तीसरे स्थान पर था।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में 1.5 करोड़ से अधिक पंजीकृत वाहन हैं, जो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे तीन अन्य प्रमुख शहरों के पंजीकृत वाहनों की संयुक्त संख्या के लगभग बराबर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जुलाई में लोकसभा को बताया था कि इन चार बड़े शहरों में कुल मिलाकर लगभग 3.1 करोड़ पंजीकृत वाहन हैं।

NCRB की रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 2023 के आंकड़े 2022 की तुलना में कम रहे, जब शहर में 5,560 सड़क दुर्घटनाओं में 1,461 मौतें हुईं और 4,713 लोग घायल हुए थे। वहीं, 2021 में दिल्ली में 4,720 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 1,239 लोगों की जान गई और 3,989 लोग घायल हुए थे। जिन 53 बड़े शहरों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया था, उनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, इंदौर, जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ, अहमदाबाद, अमृतसर और अन्य शहर शामिल थे।

NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में घातक सड़क दुर्घटनाओं में हुई कुल मौतों में सबसे अधिक मौतें दोपहिया वाहनों के कारण हुईं, जिनकी संख्या 622 थी। इसके बाद कारों का स्थान रहा, जिनसे 327 मौतें हुईं। तीन-पहिया वाहनों (ऑटो सहित) से कुल 95 मौतें हुईं। ट्रकों से 94 और बसों से 34 मौतें हुईं। साइकिलों से जुड़ी मौतों की कुल संख्या 2023 में 78 थी।

53 बड़े शहरों में, पैदल यात्री क्रॉसिंग पर होने वाली मौतों की सूची में भी दिल्ली शीर्ष पर रही। 2023 में दिल्ली में ऐसे क्रॉसिंग पर 159 लोगों की जान गई, जबकि छत्तीसगढ़ का दुर्ग-भिलाई नगर शहर 115 मौतों के साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर रहा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, दिल्ली में घातक सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण तेज रफ़्तार, खराब रोशनी वाले रास्ते, सड़क का गलत डिज़ाइन, खतरनाक ड्राइविंग, और शराब पीकर गाड़ी चलाना हैं।

ट्रैफिक पुलिस की ओर से अपनाए गए उपायों के कारण घातक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात), दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा, "दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से उठाए गए कई उपायों के कारण 2022 से हर साल घातक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम हो रही है। इन उपायों में दुर्घटना संभावित जगहों (hotspots) की पहचान करना, समस्याओं को समझने के लिए सर्वेक्षण करना और उसके अनुसार समाधान खोजना शामिल है।"

उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं के हमारे नियमित विश्लेषण से पता चलता है कि लगभग 20% मौतें "सेल्फ-हिट" (खुद से टकराने) के मामले हैं। ये मौतें खासकर रात में तेज रफ्तार और शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण होती हैं। लोग पब और बार से निकलकर गाड़ी चलाते समय डिवाइडर, दीवारों या अन्य चीज़ों से टकरा जाते हैं।

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों को शहर में सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट में यातायात इंजीनियरिंग और सुरक्षा प्रभाग के प्रमुख, एस. वेलमुरुगन ने कहा, "पिछले दस वर्षों में शहर में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या में बहुत कमी आई है, लेकिन अब यह एक ठहराव (saturation) के स्तर पर मंडरा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान में जो उपाय किए जा रहे हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं।"