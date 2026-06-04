दिल्ली सरकार वापस ले ली BnB पॉलिसी, मालवीय नगर हादसे 21 मौतों के बाद बड़ा फैसला; सभी की होगी जांच
बुधवार को दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में हुए हादसे के बाद दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने अपनी बी एंड बी पॉलिसी को वापस लेकर उसकी समीक्षा करने का फैसला किया है।
दिल्ली के मालवीय नगर में होटल हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार में पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि रेखा गुप्ता सरकार ने अपनी ब्रेड ऐंड ब्रेकफास्ट (B&B) पॉलिसी को वापस ले लिया है। सरकार ने कहा कि इस इस नीति के तहत चलने वाले सभी होटलों की समीक्षा की जाएगी।
पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने क्या बताया
दिल्ली होटल हादसे के बाद दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि हम ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना को आधिकारिक तौर पर वापस लेने जा रहे हैं और इस योजना के तहत लाइसेंस पाने वाले सभी होटलों और प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी। जांच के बाद आगे फैसला लिया जाएगा कि इस योजना को आगे बढ़ाना है या नहीं।
नियम का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
मालवीय नगर हादसे में 21 मौतों के बाद दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ऐक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने अपनी बी एंड बी पॉलिसी वापस ले ली है और इस लाइसेंस के तहत चलने वाले सभी होटलों की जांच के आदेश दिए हैं। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि इस लाइसेंस के तहत होटल चलाने वाले सभी ऑपरेटरों की जांच की जाएगी और किसी तरह की कमी पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी।
लाइसेंस भी होगा रद्द
कपिल मिश्रा ने बताया कि इस लाइसेंस के तहत होटलों को मात्र 6 कमरों में संचालन की इजाजत दी जाती रही है। ऐसे में किसी होटल के अंदर 6 से ज्यादा कमरे पाए जाने पर लाइसेंस धारक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कपिल मिश्रा ने बताया कि नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर