दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसों की फौज, 2026 तक 5 हजार नई बसें

संक्षेप: दिल्ली सरकार 2026 तक 5000 इलेक्ट्रिक बसें लाएगी, जिससे शहर का ई-बस नेटवर्क देश में सबसे बड़ा होगा। 25 डिपो इलेक्ट्रिक बसों के लिए तैयार हैं, बाकी चार महीने में तैयार होंगे।

Fri, 24 Oct 2025 11:36 AMAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
दिल्ली इलेक्ट्रिक बसों की भी राजधानी बनने जा रही है। 5 हजार नई इलेक्ट्रिक बसें जल्द ही राजधानी की सड़कों पर फर्राटा भरेंगी। मार्च 2026 तक ये बसें चरणबद्ध तरीके से दिल्ली की सैर करवाएंगी, जिससे दिल्ली का इलेक्ट्रिक बस बेड़ा 5 हजार से ज्यादा हो जाएगा। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हमारा लक्ष्य दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा जीरो-एमिशन बस नेटवर्क वाला शहर बनाना है। हर महीने नई बसें आ रही हैं, भले ही कुछ देरी हो रही हो।

डिपो बन रहे 'इलेक्ट्रिक हब'

दिल्ली में अभी तक 25 बस डिपो पूरी तरह इलेक्ट्रिक हो चुके हैं और अगले चार महीनों में सभी डिपो 'हाई-वोल्टेज' मोड में होंगे। यानी, नई बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन और बाकी सुविधाएं तैयार हैं। दिल्ली में कुल 63 बस डिपो और 16 टर्मिनल हैं, जिनमें 23 क्लस्टर डिपो और 40 डीटीसी डिपो शामिल हैं। ये सभी जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों के स्वागत के लिए तैयार हो जाएंगे।

छोटी बस, बड़ा कवरेज

दिल्ली की गलियों में अब 9 मीटर की छोटी इलेक्ट्रिक DEVi बसें दौड़ेंगी। ये बसें उन रास्तों पर चलेंगी, जहां पहले 12 मीटर की सीएनजी बसें चलती थीं। इन छोटी बसों के जरिए तंग गलियों और कम भीड़ वाले इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी होगी। परिवहन विभाग के मुताबिक, इन बसों ने उन कॉलोनियों और मोहल्लों में भी सेवा शुरू कर दी है, जहां पहले बसें नियमित नहीं पहुंच पाती थीं।

IIT दिल्ली की स्मार्ट प्लानिंग

दिल्ली की बस सेवाओं को और चुस्त-दुरुस्त करने के लिए परिवहन विभाग ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर एक खास रणनीति बनाई है। इसके तहत बसों का शेड्यूल यात्रियों की जरूरतों के हिसाब से बदला जा रहा है। इसका मकसद है कि यात्रियों को बस स्टॉप पर कम इंतजार करना पड़े, खासकर दिल्ली के बाहरी और रिहायशी इलाकों में। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा, "हम दिल्लीवासियों के लिए एक भरोसेमंद, आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था बना रहे हैं।"

दिल्ली की बसों का मौजूदा हाल

फिलहाल, दिल्ली में करीब 5,000 बसें चल रही हैं, जिनमें सीएनजी, बड़ी इलेक्ट्रिक बसें और 9 मीटर की DEVi बसें शामिल हैं। ये बसें 426 शहर रूट, 12 एनसीआर रूट और 70 DEVi रूट पर चल रही हैं। हालांकि, कुछ कम व्यस्त रूट पर बसों की संख्या कम होने से आवृत्ति थोड़ी प्रभावित हुई है, लेकिन त्योहारी सीजन में भी सेवाएं सुचारू रहीं।

दिल्ली सरकार का इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 के तहत 2026 तक बस बेड़े को 10,480 तक ले जाने का लक्ष्य है, जिसमें 80% (8,280) बसें इलेक्ट्रिक होंगी। 2026 की दूसरी छमाही में और 12 मीटर की इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी।

