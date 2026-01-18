Hindustan Hindi News
दिल्ली-पटना तेजस राजधानी में बम होने की धमकी, अलीगढ़ में 31 मिनट तक रुकी रही ट्रेन

दिल्ली से पटना जा रही तेजस राजधानी ट्रेन में बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। दिल्ली कंट्रोल रूम से सूचना के बाद अलीगढ़ में ट्रेन को रोककर सघन तलाशी ली गई। जांच में कुछ भी नहीं मिलने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली।

Jan 18, 2026 01:36 pm ISTSubodh Kumar Mishra एएनआई, अलीगढ़
दिल्ली से पटना जा रही तेजस राजधानी ट्रेन में बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। दिल्ली कंट्रोल रूम से सूचना के बाद अलीगढ़ में ट्रेन को रोककर सघन तलाशी ली गई। जांच में कुछ भी नहीं मिलने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। जांच-पड़ताल की वजह से ट्रेन को आधे घंटे से ज्यादा समय तक रोक कर रखा गया।

शनिवार देर रात अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली से पटना जा रही तेजस राजधानी ट्रेन को बम की धमकी मिलने के बाद 31 मिनट के लिए रोक दिया गया था, लेकिन जांच में कुछ भी नहीं मिला। अलीगढ़ आरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर गुलजार सिंह ने एएनआई को बताया कि तेजस राजधानी ट्रेन दिल्ली से पटना जा रही थी। हमें दिल्ली कंट्रोल से ट्रेन में बम होने की धमकी की सूचना मिली थी।

कमांडिंग ऑफिसर ने बताया कि सूचना मिलते ही हमारी पूरी बीडीएस (बम निरोधक दस्ता) टीम, स्थानीय पुलिस, स्टेशन हाउस ऑफिसर, सिविल अधिकारी, हमारे खोजी कुत्ते, अग्निशमन दल के अधिकारी और यहां के मंडल अधिकारियों ने ट्रेन की सघन जांच की। हालांकि जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अधिकारी ने आगे बताया कि जांच के लिए ट्रेन को 31 मिनट तक रोका गया। उसके बाद ट्रेन को आगे जाने की अनुमति दे दी गई।

इससे पहले जनवरी में मऊ के पुलिस अधीक्षक एलमारन ने सूचित किया था कि अज्ञात कॉलर द्वारा बम की धमकी दिए जाने के बाद गोरखपुर से मुंबई जा रही काशी एक्सप्रेस की जांच की गई थी। लेकिन ऐसी कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली थी।

सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
