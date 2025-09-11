PM मोदी के जन्मदिन पर 101 आयुष्मान मंदिर की सौगात देगी दिल्ली सरकार, 5 अस्पतालों में नए ब्लॉक

दिल्ली सरकार 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर लोगों को 101 आयुष्मान मंदिरों की सौगात देगी। इसके अलावा 5 अस्पतालों में नए ब्लॉक का शुभारंभ किया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इनका उद्घाटन करेंगे।

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर रेखा गुप्ता सरकार कई नई स्वास्थ्य पहलों का उद्घाटन करेगी। इनमें 101 आयुष्मान मंदिर केंद्रों और पांच नए अस्पताल ब्लॉकों का शुभारंभ शामिल है। एक अधिकारी ने गुरुवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन स्वास्थ्य पहलों का उद्घाटन करेंगे।

अधिकारी ने बताया कि सरकार संजय गांधी अस्पताल, आचार्य भिक्षु अस्पताल, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल और भगवान महावीर श्री दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में बड़े विस्तार सहित पांच नवनिर्मित अस्पताल ब्लॉकों का अनावरण करने वाली है।

इस बीच, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने पीटीआई-भाषा को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयास के तहत दिल्ली हमारे प्रिय प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 101 नए आयुष्मान मंदिरों और पांच नए अस्पताल ब्लॉकों का उद्घाटन करेगी।

उन्होंने जोर देकर कहा कि आयुष्मान मंदिर पहल का उद्देश्य आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एकीकृत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। सिंह ने आगे कहा कि यह पहल प्रत्येक नागरिक को किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आयुष्मान मंदिर केंद्रों और आधुनिक अस्पताल ब्लॉकों के जुड़ने से हमारा लक्ष्य राजधानी भर में समग्र चिकित्सा सेवा सुनिश्चित करना है।