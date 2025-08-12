दिल्ली में वाइन प्रेमी हो जाएं अलर्ट, अगस्त में वीकेंड पर दो दिन बंद रहेंगी शराब दुकानें; जानिए कब रहेंगे ड्राई-डे

आदेश में यह भी बताया गया है कि स्टार श्रेणी के होटलों को इस आदेश से छूट रहेगी। जिसके अनुसार खास तरह के लाइसेंस वाले होटलों के ग्राहकों को दी जाने वाली रूम सर्विस पर ड्राई डे को शराब की बिक्री का प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

दिल्ली के शराब प्रेमियों को इस महीने लगातार दो दिन शराब की दुकानें बंद मिलेंगी, सबसे खास बात यह है कि यह दोनों दिन वीकेंड पर पड़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को अपना स्टॉक पहले से खरीदकर रखना होगा। दरअसल एक के बाद एक लगातार दो दिन स्वतंत्रता दिवस (शुक्रवार) और जन्माष्टमी (शनिवार) होने की वजह से दोनों दिन ड्राई-डे रहेगा, जिसकी वजह से शहर की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। इस बारे में दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसार, विभिन्न लाइसेंस श्रेणियों की शराब की दुकानें 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 16 अगस्त को जन्माष्टमी के अवसर पर बंद रहेंगी।

साथ ही इस आदेश में कहा गया है कि शराब की सभी खुदरा दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, होटल और क्लब स्वतंत्रता दिवस के साथ-साथ 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर भी बंद रहेंगे। हालांकि आदेश में यह भी बताया गया है कि स्टार श्रेणी के होटलों को इस आदेश से छूट रहेगी। जिसके अनुसार 1-15/L-15F लाइसेंस वाले होटलों के ग्राहकों को दी जाने वाली रूम सर्विस पर ड्राई डे पर शराब की बिक्री का प्रतिबंध लागू नहीं होगा।