दिल्ली से नेपाल के लिए निजी बस सेवा बंद, यात्री हो रहे परेशान, नेपाली दूतावास की सुरक्षा बढ़ी

नेपाल में लगातार बिगड़ रहे हालात का सीधा असर दिल्ली से नेपाल जाने वाली बस सेवाओं पर पड़ा है। दिल्ली के लाजपत नगर और मजनू का टीला से काठमांडू व अन्य शहरों के लिए चलने वाली निजी बसों का संचालन पूरी तरह ठप हो गया है। बस सेवाएं अचानक बंद होने से यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

लाजपत नगर के बस संचालक कमल ने बताया कि नेपाल में हालात बेहद खराब हैं। इस कारण बसें भेजना संभव नहीं है और ना ही नए टिकट बेचे जा रहे हैं। सप्ताह में दो बार यहां से बसें जाती थीं, जबकि बाकी बसें मजनू का टीला से चलती थीं। वहां का संचालन भी लगभग बंद है।

आईएसबीटी कश्मीरी गेट से रोजाना एक सरकारी बस नेपाल के लिए जाती है। मंगलवार शाम 4 बजे काठमांडू के लिए यह बस रवाना हुई, लेकिन यात्रियों की संख्या बेहद कम रही। आईएसबीटी अधिकारी ने आशंका जताई कि यदि हालात नहीं सुधरे तो यह सेवा भी बंद करनी पड़ सकती है।

आंदोलन से चिंताएं बढ़ीं : इसी बीच दिल्ली में रह रहे नेपाली नागरिकों में चिंता बढ़ गई है। रोहिणी के एक कॉलेज में पढ़ रहे छात्र ने बताया कि पासपोर्ट चोरी होने के बाद वह दूतावास पहुंचा, लेकिन काम नहीं हो सका।

घर नहीं जा पा रहे : अशोक विहार निवासी गीता ने बताया कि वह छह साल से दिल्ली में रह रही है। उनका परिवार नेपाल में है, ऐसे में आंदोलन को लेकर वे बेहद चिंतित हैं। एक अन्य छात्र ने कहा कि परिवार काठमांडू में नहीं रहता, लेकिन आशंका है कि तनाव बढ़ा तो अन्य हिस्सों में भी हालात बिगड़ सकते हैं। बसों के बंद होने से वे घर नहीं जा पा रहे हैं। परिवार ने सलाह दी है कि स्थिति सामान्य होने पर ही लौटें।