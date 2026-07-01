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काम की बात: दिल्ली में अगले हफ्ते लॉन्च होगा EV पोर्टल, स्क्रैपिंग इंसेंटिव और सब्सिडी जैसी ये सुविधाएं मिलेंगी

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi EV Policy 2026 : दिल्ली सरकार का ईवी सब्सिडी वाला नया पोर्टल चार-पांच दिनों में लॉन्च होने की उम्मीद है। नई ईवी पॉलिसी के तहत वेरिफाई किए गए आवेदकों को खरीद और स्क्रैपिंग के लिए मिलने वाले सब्सिडी सीधे उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिये मिलेगी। 

दिल्ली में अगले हफ्ते लॉन्च होगा EV पोर्टल, स्क्रैपिंग इंसेंटिव और सब्सिडी जैसी ये सुविधाएं मिलेंगी

दिल्ली सरकार अगले सप्ताह एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने जा रही है। अगले 4-5 दिन में पोर्टल तैयार होने की उम्मीद है। इसके जरिये नई ईवी पॉलिसी 2026 के तहत पात्र लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने और स्क्रैपिंग इंसेंटिव के लिए आवेदन कर सकेंगे। नई ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और N1 कैटेगरी के ट्रकों के लिए खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। वहीं पुरानी डीजल-पेट्रोल वाली गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों लेने वाले खरीदारों के लिए अलग से स्क्रैपिंग इंसेंटिव की घोषणा की गई है।

एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पोर्टल चालू होने के बाद पात्र लाभार्थी अपने आवेदन जमा कर सकेंगे और मंजूर हुई रकम सीधे अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिये पा सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस पोर्टल पर जल्द ही रियल-टाइम चार्जिंग पॉइंट, अधिकृत स्क्रैपिंग वेंडर्स और वाहन डीलरशिप डिटेल और नई ईवी पॉलिसी से जुड़ी कई दूसरी काम की जानकारियां भी उपलब्ध होंगी।

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डीबीटी से अकाउंट में आएगी सब्सिडी की रकम

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि जो खरीदार इंसेंटिव लेना चाहते हैं, उन्हें अधिकृत डीलर से मिला वाहन खरीद सर्टिफिकेट और जरूरी डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। आवेदन की जांच के बाद इंसेंटिव की तय रकम सीधे आवेदक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। वहीं, पुरानी गाड़ियां स्क्रैप कराने वाले वाहन मालिकों को स्क्रैपिंग इंसेंटिव पाने के लिए अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर से मिला सर्टिफिकेट और नई इलेक्ट्रिक गाड़ी की खरीद से जुड़े दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अधिकारी ने कहा कि इस पोर्टल को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि आवेदन की प्रक्रिया पारदर्शी और आसान हो।

इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स-रजिस्ट्रेशन फीस मिलेगी छूट

अधिकारियों ने साफ किया कि इलेक्ट्रिक कारों और उन दूसरी गाड़ियों के खरीदारों को पोर्टल के जरिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी जो इंसेंटिव स्कीम के दायरे में नहीं आती हैं। इसके बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के वक्त रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से खुद ब खुद छूट मिल जाएगी।

इस पॉलिसी के तहत 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी छूट मिलती रहेगी, जिससे खरीदारों के लिए शुरुआती लागत कम हो जाएगी।

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ईवी गाड़ियों की खरीद पर कितना इंसेंटिव?

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर स्कीम के पहले साल में 30,000 रुपये तक, दूसरे साल में 20,000 रुपये तक और तीसरे साल में 10,000 रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा। इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर पहले साल में 50,000 रुपये तक, दूसरे साल में 30,000 रुपये तक और तीसरे साल में 20,000 रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा। N1 इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर पहले साल में 1 लाख रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा।

स्क्रैपिंग पर कितना मिलेगा इंसेंटिव?

टू-व्हीलर के लिए 10,000 रुपये, थ्री-व्हीलर के लिए 25,000 रुपये, कार के लिए 1 लाख रुपये, N1 ट्रकों के लिए 50,000 रुपये और ग्रामीण सेवा वाहनों के लिए 15,000 रुपये इंसेंटिव दिया जाएगा।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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