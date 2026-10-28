दिल्ली से हरिद्वार सिर्फ 90 मिनट में, अगले महीने से नया एक्सप्रेसवे; नितिन गडकरी का ऐलान
Delhi-Haridwar Expressway: दिल्ली से निकलकर सुबह का नाश्ता हरिद्वार में किया जा सकेगा। सिर्फ 90 मिनट में दिल्ली से हरिद्वार पहुंचा जा सकेगा। नितिन गडकरी ने ऐलान कर दिया है।
Delhi-Haridwar Expressway: अगले महीने से दिल्ली से हरिद्वार का सफर महज डेढ़ घंटे में पूरा किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के ‘हाईवेज ऑफ इंडिया’ज फ्यूचर: स्मार्ट, सेफ एंड सस्टेनेबल’ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में गडकरी ने कहा कि एक नई सड़क परियोजना से हरिद्वार की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
दिल्ली से हरिद्वार का सफर होगा आसान
नितिन गडकरी ने सड़क परियोजनाओं के उदाहरण देते हुए बताया कि दिल्ली से मेरठ पहुंचने में पहले साढ़े तीन घंटे लगते थे, लेकिन अब यह सफर 40 से 50 मिनट में पूरा हो जाता है। उन्होंने कहा, “हमने अभी दिल्ली से देहरादून के लिए नया मार्ग खोला है। पहले इसमें सात घंटे लगते थे, अब दो घंटे में पहुंच सकते हैं।”
गडकरी ने आगे कहा, “अगले महीने हम दिल्ली से हरिद्वार का मार्ग खोलने जा रहे हैं। इससे वहां पहुंचने में सिर्फ डेढ़ घंटे लगेंगे।”
चारधाम सड़क परियोजना का 80-85% काम पूरा
गडकरी ने कहा कि बुनियादी ढांचे पर खर्च से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि चारधाम सड़क परियोजना का 80 से 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। उनके मुताबिक, सड़क संपर्क बेहतर होने से दिल्ली से उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों तक आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या तीन गुना बढ़ गई है।
उन्होंने अयोध्या और महाराष्ट्र में चल रही सड़क परियोजनाओं का भी जिक्र किया। इनमें पंढरपुर पालखी मार्ग जैसी परियोजनाएं शामिल हैं, जिनसे श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचने की उम्मीद है।
सड़क निर्माण को प्राथमिकता दे रही सरकार: गडकरी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार देशभर में सड़क निर्माण पर ध्यान दे रही है। एक्सप्रेसवे और ग्रीन एक्सप्रेसवे के निर्माण से शहरों और पर्यटन स्थलों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान रोजगार मिलता है और सीमेंट व स्टील जैसे निर्माण सामग्री की मांग भी बढ़ती है।
गडकरी ने बुनियादी ढांचे पर खर्च को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे पर खर्च किए गए 100 रुपये का अर्थव्यवस्था पर 325 रुपये का प्रभाव पड़ता है।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का उदाहरण दिया
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि नए मार्गों के निर्माण से आदिवासी क्षेत्रों को आर्थिक केंद्रों से जोड़ने में मदद मिल सकती है। भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और बेहतर सड़क संपर्क से अधिक पर्यटक स्थलों तक पहुंच आसान होगी।
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