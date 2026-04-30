दिल्ली को मिलेगा देश का पहला ‘नार्को पुलिस थाना’, राजधानी को नशामुक्त बनाने का प्रयास
ड्रग्स माफिया पर सख्त कार्रवाई के तहत दिल्ली पुलिस देश का पहला समर्पित ‘नार्को थाना’ स्थापित करने जा रही है। यह थाना ड्रग तस्करी से जुड़े जटिल मामलों की विशेष जांच करेगा और नशामुक्त बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
ड्रग्स माफिया पर सख्त कार्रवाई के तहत दिल्ली पुलिस देश का पहला समर्पित ‘नार्को थाना’ स्थापित करने जा रही है। यह थाना ड्रग तस्करी से जुड़े जटिल मामलों की विशेष जांच करेगा और नशामुक्त बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
यह थाना क्राइम ब्रांच की एंटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के मुख्यालय के अधीन काम करेगा। फिलहाल अधिकतर मामले स्थानीय थानों में दर्ज होते हैं, जिससे बड़े नेटवर्क तक पहुंचना मुश्किल होता है। नए थाने में जांच एक ही स्थान पर हो सकेगी।
जांच एजेंसियों का भी सहयोग मिलेगा
दिल्ली पुलिस का यह नार्को थाना अकेले काम नहीं करेगा, बल्कि इसे देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) खुफिया जानकारी साझा करने और अंतर-राज्यीय नेटवर्क को समझने में सहयोग करेगी।
'विशेषज्ञ यूनिट' के रूप में काम करेगा
वहीं, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) सीमा पार से होने वाली तस्करी और ड्रग्स के वित्तीय पहलुओं की जांच में तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। यह थाना एक 'विशेषज्ञ यूनिट' के रूप में काम करेगा, जो आधुनिक तकनीक और उन्नत फोरेंसिक सुविधाओं से लैस होगा।
टीम की ताकत ढाई गुना बढ़ेगी
नार्को थाना बनने से ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई में एएनटीएफ की ताकत ढाई गुना बढ़ेगी। मौजूदा करीब 100 कर्मियों की संख्या बढ़कर 250 होगी। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित नए मुख्यालय परिसर में थाना होने से समन्वय बेहतर होगा और कार्रवाई तेज व प्रभावी बनेगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।