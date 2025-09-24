दिल्ली को बाढ़ और जलभराव से मिलेगी छुट्टी? नालियों में बनाए जाएंगे ‘सिल्ट ट्रैप’- समझिए प्लान

दिल्ली सरकार ने ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए खास प्लान तैयार किया है। इस मास्टर प्लान के तहत जलभराव रोकने की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत दिल्ली के प्रमुख नालों के किनारे ‘सिल्ट ट्रैप’ बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।

इस मॉनसून दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के खौफनाक मंजर सामने आए थे। दिल्ली सरकार ने ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए खास प्लान तैयार किया है। इस मास्टर प्लान के तहत जलभराव रोकने की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत दिल्ली के प्रमुख नालों के किनारे ‘सिल्ट ट्रैप’ बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। यह योजना चेन्नई के एक सफल पायलट प्रोजेक्ट से प्रेरित है।

सिल्ट ट्रैप बनाने की योजना तैयार करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त निजी सलाहकारों में से एक ज्ञानासिस जेना ने बताया, "हमने कुछ साल पहले एक प्रयोग के तौर पर चेन्नई के नालों में 'सिल्ट ट्रैप' बनाए थे। इससे शहर में जलभराव की घटनाओं में भारी कमी आई।"

सिल्ट ट्रैप क्या हैं, गाद को कैसे रोकेगा? जेना के मुताबिक, नालों के किनारे निचले स्तर पर अलग-अलग चैंबर के रूप में ट्रैप बनाए जाएँगे। जब तेज गति के साथ पानी आएगा, तो उसके साथ गाद भी आएगी। लेकिन, यह गाद इन ट्रैप नुमा चैंबर में रुक जाएगी। जबकि, पानी सीधा निकल जाएगा। इससे गाद मुख्य जल निकासी लाइन में जमा होने से बच जाएगी।

2 चरणों में लागू होगा मास्टर प्लान यह मास्टर प्लान पाँच वर्षों में दो चरणों में लागू किया जाएगा। इसके जरिए अगले तीन सालों में जलभराव की घटनाओं को 50 फीसदी और बाढ़ से संबंधित दुर्घटनाओं को अगले पाँच सालों में 30 फीसदी तक कम करना है।