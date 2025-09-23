Delhi to get multi-storey electric bus depot parking for 384 buses with 81 charging points दिल्ली को मिलेगा बहुमंजिला इलेक्ट्रिक बस डिपो, 384 बसों की पार्किंग संग और क्या होगा खास, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली को मिलेगा बहुमंजिला इलेक्ट्रिक बस डिपो, 384 बसों की पार्किंग संग और क्या होगा खास

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को हरिनगर में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के पहले बहुमंजिला इलेक्ट्रिक बस डिपो का शिलान्यास किया। दो लाख वर्गफुट क्षेत्र में बनने वाले इस बस डिपो में कुल 81 चार्जिंग पॉइंट होंगे, जिसमें 384 बसों की पार्किंग की व्यवस्था होगी।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 05:37 AM
बस डिपो के साथ इसमें व्यवसायिक गतिविधि भी होगी, जिससे डीटीसी को आर्थिक फायदा भी होगा। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री पंकज सिंह, शिक्षा मंत्री अशीष सूद भी मौजूद रहे।

इस मौके पर रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक नए युग की गवाह बन रही है। हरिनगर बस डिपो लगभग 400 इलेक्ट्रिक बसों को एक साथ खड़ी करने में सक्षम है और अत्याधुनिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर से लैस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना सिर्फ एक बस डिपो नहीं है, बल्कि यह ग्रीन और क्लीन दिल्ली की नींव है।

यह परियोजना जब पूरी होगी तो हरित परिवहन क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। यहां पर्यावरण के हर पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्माण किया जा रहा है।

आत्मनिर्भर बस डिपो का मॉडल बनेगा सीएम ने कहा कि यह डिपो वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर मॉडल के रूप में विकसित की जा रही है। लगभग 2 लाख वर्ग फुट के सेल्फ-सस्टेनेबल वाणिज्यिक क्षेत्र में रिटेल के साथ कई परियोजनाओं को भी शामिल किया जाएगा।

डिपो में बस पार्किंग के अलावा 324 कार पार्किंग स्लॉट, 104 टू-व्हीलर की पार्किंग, डीटीसी ऑफिस और डोरमेट्री के लिए 26 हजार 257 वर्ग फुट क्षेत्र में आधुनिक वाणिज्यिक हब बनाया जाएगा। उस व्यवसायिक गतिविधि से डीटीसी को आमदनी होगी। इसकी पूरी कार्ययोजना बन चुकी है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, बसों की संख्या बढ़ाएंगे

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता दिल्ली के अंतिम छोर तक लास्ट-माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के साथ इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को अगले साल तीन हजार से बढ़ाकर 6000 तक पहुंचाना है। इस मौके पर सीएम इलेक्ट्रिक बसों के रखरखाव के साथ डीटीसी कर्मचारियों को आने वाली चुनौतियों जैसे पेंशन और रोजगार संबंधी मुद्दों का जिक्र करते हुए आश्वासन दिया कि सरकार लंबी अवधि के लिए समाधान पर काम कर रही है। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता मेरी स्पीच और सोशल मीडिया देखने में ज्यादा समय बिता रहे हैं। वह केवल हमारी खामियां ही ढूंढते रहते हैं।