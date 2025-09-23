दिल्ली को मिलेगा बहुमंजिला इलेक्ट्रिक बस डिपो, 384 बसों की पार्किंग संग और क्या होगा खास

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को हरिनगर में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के पहले बहुमंजिला इलेक्ट्रिक बस डिपो का शिलान्यास किया। दो लाख वर्गफुट क्षेत्र में बनने वाले इस बस डिपो में कुल 81 चार्जिंग पॉइंट होंगे, जिसमें 384 बसों की पार्किंग की व्यवस्था होगी।

बस डिपो के साथ इसमें व्यवसायिक गतिविधि भी होगी, जिससे डीटीसी को आर्थिक फायदा भी होगा। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री पंकज सिंह, शिक्षा मंत्री अशीष सूद भी मौजूद रहे।

इस मौके पर रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक नए युग की गवाह बन रही है। हरिनगर बस डिपो लगभग 400 इलेक्ट्रिक बसों को एक साथ खड़ी करने में सक्षम है और अत्याधुनिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर से लैस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना सिर्फ एक बस डिपो नहीं है, बल्कि यह ग्रीन और क्लीन दिल्ली की नींव है।

यह परियोजना जब पूरी होगी तो हरित परिवहन क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। यहां पर्यावरण के हर पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्माण किया जा रहा है।

आत्मनिर्भर बस डिपो का मॉडल बनेगा सीएम ने कहा कि यह डिपो वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर मॉडल के रूप में विकसित की जा रही है। लगभग 2 लाख वर्ग फुट के सेल्फ-सस्टेनेबल वाणिज्यिक क्षेत्र में रिटेल के साथ कई परियोजनाओं को भी शामिल किया जाएगा।

डिपो में बस पार्किंग के अलावा 324 कार पार्किंग स्लॉट, 104 टू-व्हीलर की पार्किंग, डीटीसी ऑफिस और डोरमेट्री के लिए 26 हजार 257 वर्ग फुट क्षेत्र में आधुनिक वाणिज्यिक हब बनाया जाएगा। उस व्यवसायिक गतिविधि से डीटीसी को आमदनी होगी। इसकी पूरी कार्ययोजना बन चुकी है।