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पीने का पानी बचाएगी दिल्ली; पार्कों, निर्माण कार्यों के लिए ट्रीटेड वॉटर होगा यूज

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, अमित झा, नई दिल्ली
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दिल्ली में पानी की कमी दूर करने के लिए जल बोर्ड नई नीति ला रहा है। इसके तहत पार्कों और निर्माण कार्यों में अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शोधित पानी इस्तेमाल होगा जिससे पीने के पानी की बचत होगी।

पीने का पानी बचाएगी दिल्ली; पार्कों, निर्माण कार्यों के लिए ट्रीटेड वॉटर होगा यूज

दिल्ली में पानी की कमी को कम करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड एक नई नीति तैयार कर रही है। इसके तहत दिल्ली के पार्कों में हरियाली बरकरार रखने और निर्माण कार्यों के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के शोधित पानी का इस्तेमाल किया जायेग। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि इस नीति के तहत सभी सरकारी निर्माण कार्यों में इस पानी का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। वहीं निजी निर्माण कार्य के लिए भी नागरिक यह पानी सस्ती कीमत पर ले सकेंगे।

जानकारी के अनुसार दिल्ली में ऐसे हजारों पार्क हैं जिनमें छिड़काव के लिए पानी की आवश्यकता होती है। डीडीए द्वारा अपने 100 से अधिक पार्कों में पानी की व्यवस्था की गई है। लेकिन अन्य पार्कों में आरडब्ल्यूए द्वारा पीने के पानी से ही छिड़काव किया जाता है या पानी के अभाव में पेड़,पौधे और घास सूख जाती है। बीते दिनों ऐसे कुछ आरडब्ल्यूए ने जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के समक्ष यह समस्या रखी थी।

हर दिन लगभग 650 MGD शोधित पानी निकलता

जल मंत्री ने बताया कि दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से प्रतिदिन लगभग 650 एमजीडी शोधित पानी निकलता है। इस पानी का अभी के समय में कोई इस्तेमाल नहीं होता है। हाल ही में इस शोधित पानी की जांच जल बोर्ड द्वारा करवाई गई है। इसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि यह पानी पार्कों में बागबानी और निर्माण कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए जल बोर्ड इसे लेकर नीति बना रही है ताकि मीठे पानी को बचाया जा सके।

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पार्क तक बिछाई जाएगी पाइपलाइन

प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि जो आरडब्ल्यूए अपने पार्कों में यह शोधित पानी का इस्तेमाल करना चाहता है, उसे नीति बनने के बाद अपने जोन कार्यालय में संपर्क करना होगा। जल बोर्ड अपने ट्रीटमेंट प्लांट से ऐसे पार्क तक पानी की पाइपलाइन बिछाएगा जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन पार्क के भीतर मीटर लगाया जाएगा और इस्तेमाल होने वाले पानी का मामूली शुल्क लिया जाएगा। इससे पार्क को मामूली शुल्क में हरा भरा रखने में मदद मिलेगी।

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सरकारी निर्माण कार्यों में होगा अनिवार्य इस्तेमाल

प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि नई नीति के तहत दिल्ली में सरकारी निर्माण कार्य में इस शोधित पानी का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाएगा। निर्माण कार्य में जुटे ठेकेदारों को टैंकर के माध्यम से यह पानी कम कीमत में दिया जाएगा। इससे निर्माण कार्य में उन्हें सस्ता पानी मिलेगा और मीठे पानी की बचत होगी। उन्होंने बताया कि भविष्य में निजी निर्माण कार्यों के लिए भी दिल्ली जल बोर्ड शोधित पानी टैंकर से मुहैया कराएगा। इसके लिए योजना तैयार हो रही है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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