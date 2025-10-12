दिल्ली भर में सहकारी बैंकों की नई शाखाएं और स्टोर खोलने की योजना, मंत्री ने इसके फायदे बताए
दिल्ली सरकार राजधानी के सभी इलाके में सहकारी बैंकों की नई शाखाएं और सहकारी स्टोर खोलने की योजना बना रही है। दिल्ली के सहकारिता मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सहकारिता आंदोलन को इन नई पहलों से मजबूती मिलेगी।
दिल्ली के सहकारिता मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सहकारी बैंकों की नई शाखाएं और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्टोर खोला जाएगा। दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक की वार्षिक आम बैठक में भाग लेते हुए सिंह ने घोषणा की कि विश्वास और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता विभाग के मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के बैंक खाते सहकारी बैंकों में खोले जाएंगे।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार अंत्योदय के विजन, समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान और आत्मनिर्भर एवं विकसित दिल्ली के निर्माण की दिशा में काम कर रही है।
मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में उपभोक्ता सुविधाओं में सुधार और सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में आवश्यक सुधार लाने के लिए दिल्ली के 12 प्रमुख सहकारी बैंकों के अध्यक्षों और निदेशकों के साथ विस्तृत बैठकें की गई हैं।
उन्होंने कहा कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में सहकारी बैंकों की नई शाखाएं खोली जाएंगी, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों और पुनर्वास कॉलोनियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सिंह ने घोषणा की कि 14 से 20 नवंबर तक पूरे शहर में सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान दिल्ली का सबसे बड़ा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह सप्ताह 'सहकारिता के माध्यम से समृद्धि' की भावना का प्रतिनिधित्व करेगा। इसमें बैंकों, हाउसिंग सोसाइटियों, क्रेडिट यूनियनों और स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी होगी। मंत्री ने यह भी कहा कि अगले साल सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) कार्यालय में शहीद भगत सिंह की एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी ताकि स्वतंत्रता सेनानी के देशभक्ति और जनसेवा के आदर्शों का सम्मान किया जा सके।
इसके अलावा एक बयान में कहा गया है कि दिल्ली सरकार स्वयं सहायता समूहों द्वारा जैविक और स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए राजधानी भर में नए सहकारी स्टोर खोलने की योजना बना रही है।
सिंह ने कहा कि ये स्टोर स्थानीय उत्पादकों और महिला उद्यमियों के लिए एक सीधा बाजार उपलब्ध कराएंगे, जिससे रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता केवल संस्थाएं चलाने के बारे में नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए अवसर पैदा करने के बारे में है। यही हमारा अंतिम लक्ष्य है।