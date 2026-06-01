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दिल्ली से पटना-दरभंगा समेत बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम, वैष्णो देवी के लिए भी चली

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली से बिहार के लिए इन दिनों कई स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया गया है। दिल्ली दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर, सहरसा, लौकहा बाजार आदि के लिए विशेष रेलगाड़ियां चल रही हैं।

दिल्ली से पटना-दरभंगा समेत बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम, वैष्णो देवी के लिए भी चली

स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की वजह से एक बार फिर लोग घूमने-फिरने के लिए निकल पड़े हैं। ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ रही है। यूपी-बिहार के अलावा तीर्थ स्थलों को जाने वाली ट्रेनों में टिकट फुल है। अधिकतर ट्रेनों में वेटिंग भी मिलना बंद हो चुका है। ऐसे में रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए दर्जनों स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया है। राजधानी दिल्ली के अलग-अलग स्टेशनों से करीब 80 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।

नई दिल्ली के अलावा आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन और शकूर बस्ती जैसे स्टेशन से विशेष रेल गाड़ियां चलाई जा रही हैं। नई दिल्ली से बरौनी के बीच स्पेशल ट्रेन (नंबर 02564) का संचालन किया जा रहा है। इसी तरह नई दिल्ली से दरभंगा के बीच (02570) स्पेशल ट्रेन चल रही है। इन दोनों ही ट्रेनों को 15 जुलाई तक हर दिन चलाने का फैसला लिया गया है। बिहार के लिए एक और स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से पटना के बीच चल रही है। ट्रेन नंबर 03294 को 16 जुलाई तक चलाया जाएगा। नई दिल्ली दानापुर स्पेशल (04088) को भी 15 जुलाई तक चलाया जाएगा।

आनंद विहार से भी बिहार के लिए कई गाड़ियां

नई दिल्ली के अलावा आनंद विहार से भी बिहार के लिए कई ट्रेनें जा रही हैं। 04072 आनंद विहार- सहरसा स्पेशल 15 जुलाई तक हर दिन चलेगी। ट्रेन नंबर 04014 आनंद विहार से लौकहा बाजार तक 15 जुलाई तक दौड़ेगी। यह ट्रेन बिहार के मधुबनी में नेपाल बॉर्डर तक जाती है। आनंद विहार से मुजफ्फरपुर के बीच हर शनिवार को स्पेशल ट्रेन (05220) चलेगी। आनंद विहार मालदा टाउन के बीच स्पेशल ट्रेन (03436) मिलेगी।

वैष्ण देवी के लिए स्पेशल ट्रेन

ई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक सप्ताह में तीन दिन स्पेशल गाड़ी चलेगी। वापसी में यह ट्रेन 04082 नंबर से चलती है और यह सेवा 16 जुलाई तक है।

गुजरात के लिए शकूर बस्ती से विशेष गाड़ी

शकूरबस्ती से भावनगर के बीच स्पेशल ट्रेन (09258) 27 जून तक हर शनिवार को दौड़ेगी। वहीं, ट्रेन नंबर 09524 शकूर बस्ती से ओखा तक हर बुधवार को चलेगी।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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