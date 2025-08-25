Delhi to become EV capital with about 8 000 e buses by 2026 Announce Minister Pankaj Singh जल्द EV कैपिटल बनेगी दिल्ली, फरवरी तक मिलेंगी 8 हजार इलेक्ट्रिक बसें; मंत्री का ऐलान, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi to become EV capital with about 8 000 e buses by 2026 Announce Minister Pankaj Singh

जल्द EV कैपिटल बनेगी दिल्ली, फरवरी तक मिलेंगी 8 हजार इलेक्ट्रिक बसें; मंत्री का ऐलान

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआईMon, 25 Aug 2025 10:02 PM
दिल्ली के परिवहन मंत्री पकंज सिंह का कहना है कि दिल्ली जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) राजधानी बनने वाली है। उन्होंने कहा, फरवरी 2026 तक दिल्ली को 7,000 से 8,000 नई इलेक्ट्रिक बसें मिल जाएंगी जिसके बाद ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की राजधानी भी बन जाएगी। फिलहाल दिल्ली में 3,400 इलेक्ट्रिक बसें हैं। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक यह संख्या बढ़कर 6,000 हो जाने की उम्मीद है।

मंत्री ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित भारत स्वच्छ परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए कहा, रूट रेशनलाइजेशन के आधार पर, दिल्ली को 7,000 से 8,000 बसों की जरूरत है। हमारा मानना ​​है कि हम फरवरी तक इस टारगेट को पूरा कर लेंगे। इसमें देवी बसें भी शामिल हैं, जिनका मकसद अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को मज़बूत करना है। पंकज सिंह ने आगे कहा कि दिल्ली की नई ईवी नीति 2.0, जिसका अनावरण फरवरी तक होने की संभावना है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुख्य रूप से केंद्रित होगी।

उन्होंने कहा, हम बाहरी दिल्ली में हाउसिंग सोसाइटियों, फ्लाईओवर के नीचे और खाली ज़मीनों पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को इसमें शामिल किया जाएगा और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। यह नीति मज़बूत होगी, जिसमें पुराने वाहनों को हटाना, रोड टैक्स और प्रोत्साहन शामिल होंगे।

पंकज सिंह ने कहा कि दिल्ली प्रस्तावित 'दिल्ली-ओस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव' के तहत अपने चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार के लिए नॉर्वे की राजधानी के अनुभव से भी सीखेगी। मंत्री ने कहा, ओस्लो के साथ हमारी दोस्ती हमें सर्वोत्तम तकनीकों तक पहुँचने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी।