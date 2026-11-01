दिल्ली से आगरा सिर्फ 59 मिनट में, बुलेट ट्रेन के 'नॉर्थ कॉरिडोर' को PM मोदी की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन के नॉर्थ कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद दिल्ली से आगरा का सफर मात्र 59 मिनट में संभव हो सकेगा। रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि बुलेट ट्रेन के निर्माण का काम भारत में ही किया जाएगा। यह पूरी तरह से 'मेक इन इंडिया' होगा।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन परियोजना के 'नॉर्थ कॉरिडोर' (उत्तरी गलियारे) को मंजूरी दे दी है। इससे कई लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया कि बुलेट ट्रेन के निर्माण का काम (पिलर से लेकर गार्डर तक) भारत में ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह पूरी तरह से 'मेक इन इंडिया' होगा, जिसे भारत के युवाओं और वेल्डरों द्वारा तैयार किया जाएगा।

वाराणसी और नई दिल्ली के बीच नई 'वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस' सेवा को हरी झंडी दिखाने से पहले वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बुलेट ट्रेन के नॉर्थ कॉरिडोर को मंजूरी दी है, जो कई लोगों की जिंदगी बदल देगा। बुलेट ट्रेन को लेकर प्रधानमंत्री का जो विजन है उससे युवाओं, मध्यम आय वर्ग और छोटे उद्योगों से जुड़े कारीगरों को बहुत फायदा होगा। इस पहल के लिए लोग प्रधानमंत्री मोदी को अगले 100 सालों तक याद रखेंगे।

दिल्ली से लखनऊ 2 घंटे 12 मिनट में उन्होंने उत्तर कॉरिडोर के रूट के बारे में विस्तार से बताया, जो दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, पटना और सिलीगुड़ी को जोड़ेगा और गुवाहाटी तक जाएगा। वैष्णव के अनुसार, इससे यात्रा के समय में काफी कमी आएगी। दिल्ली से कानपुर की यात्रा में 1 घंटा 45 मिनट, दिल्ली से आगरा में 59 मिनट और दिल्ली से लखनऊ में 2 घंटे 12 मिनट लगेंगे। इसके अलावा, लखनऊ से वाराणसी की यात्रा में 1 घंटा 21 मिनट लगेंगे, जबकि वाराणसी से दिल्ली की यात्रा में 3 घंटे 35 मिनट लगेंगे।

यूपी में 157 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली और वाराणसी के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की योजना तैयार की गई है। इससे दिल्ली से वाराणसी तक का सफर 3.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यात्रा का यह तरीका हवाई सफर की तुलना में ज्यादा आसान, सुविधाजनक और किफायती होगा। काशी में अब एक अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन है, जो खुद काशी की आत्मा और पहचान को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में 157 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया है। इन्हें इतने बेहतरीन ढंग से डिज़ाइन किया गया है कि ऐसा लगता है मानो आप किसी एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में हों।

कांग्रेस और सपा की आलोचना इस मौके पर वैष्णव ने राज्य के लिए पिछले रेल बजट के आवंटन को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना की। कहा कि जो लोग आज राजनीतिक रूप से भाजपा को चुनौती दे रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब राज्य में समाजवादी पार्टी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने यूपी के लिए कितना बजट आवंटित किया था? जब राज्य में सपा और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब यूपी जैसे बड़े राज्य के लिए रेलवे का बजट मात्र 1000 करोड़ रुपए था। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर राज्य के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये 2 'लड़के' (संभवतः राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ओर इशारा करते हुए) यूपी के साथ अन्याय करते थे। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद यूपी के साथ न्याय हुआ है।

वाराणसी में 10 मेमू सेवाएं केंद्रीय मंत्री ने बताया कि योगी आदित्यनाथ के यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बजट में काफी बढ़ोतरी हुई है। यह दोगुना, तिगुना और फिर 18 गुना तक बढ़ गया है। आज यूपी को 20000 करोड़ रुपए का बजट मिल रहा है। वैष्णव ने बताया कि वाराणसी में 10 मेमू (मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) सेवाएं शुरू की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में नई मेमू सेवाएं शुरू करने की पहल की। ​​ये सेवाएं आज से शुरू हो रही हैं। वाराणसी सिटी, वाराणसी कैंट, वाराणसी स्टेशन और राजातालाब जैसे स्थानों को कवर करते हुए ये मेमू सेवाएं पूरे दिन शहर भर में चलेंगी। उन्होंने कहा कि इससे वाराणसी के युवाओं, छोटे व्यापारियों, दूर-दराज से आने वाले यात्रियों और शहर में आने वाले कई तीर्थयात्रियों व श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी।