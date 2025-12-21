Hindustan Hindi News
पैसे लेकर कैदी से मिलवाते; तिहाड़ जेल में वसूली गैंग एक्टिव, दिल्ली पुलिस ने कैसे किया भंडाफोड़?

संक्षेप:

पैसे दो और तिहाड़ जेल में कैदी से मिलो", यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदियों के रिश्तेदारों से उन उन मुलाकातों के लिए पैसे वसूले जा रहे थे जो कानूनी रूप से पूरी तरह मुफ्त होती हैं। इस गिरोह का भंडाफोड़ तब हुआ जब एक कैदी ने जेल प्रशासन को सतर्क किया, जिसके बाद कई डेटा एंट्री ऑपरेटरों का तबादला (ट्रांसफर) कर दिया गया। जेल सूत्रों के अनुसार, यह मामला तब सामने आया जब तिहाड़ की इंटेलिजेंस विंग को सूचना मिली कि एक कैदी के रिश्तेदार से मुलाकात बुक करने के लिए पैसे लिए गए हैं, जबकि इस तरह की मुलाकातों के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है।

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती जांच के दौरान, जेल अधिकारियों ने कैदी के रिश्तेदार से बुकिंग का पूरा विवरण इकट्ठा किया। इसमें यह पाया गया कि 'मुलाकात' या मीटिंग का इंतजाम एक फोन कॉल के जरिए किया गया था। इस आरोप की सच्चाई जानने और इस गड़बड़ी की गहराई का पता लगाने के लिए, इंटेलिजेंस विंग के अधिकारियों ने खुद कैदियों के रिश्तेदार बनकर उस फोन नंबर पर कॉल किया, जिसका इस्तेमाल बुकिंग के लिए किया जा रहा था। फोन उठाने वाले व्यक्ति ने कथित तौर पर मुलाकात का इंतजाम करने के बदले में पैसों की मांग की।

सूत्रों का दावा है कि बाद की जांच में यह पता चला कि उस व्यक्ति के पास बुकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले 'लॉगिन क्रेडेंशियल' (यूज़र आईडी और पासवर्ड) की पहुंच थी। बुकिंग सिस्टम तक पहुंचने और कैदियों व उनके रिश्तेदारों के बीच मुलाकात का समय तय करने के लिए इन क्रेडेंशियल की जरूरत होती है। हालांकि, अभी तक उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है जिसके क्रेडेंशियल का गलत इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जेल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 20-25 डेटा एंट्री ऑपरेटरों का तबादला कर दिया है ताकि जांच चलने तक इसका और दुरुपयोग न हो सके।

एक जेल अधिकारी ने बताया कि रिश्तेदार फोन कॉल के जरिए मुलाकात बुक कर सकते हैं, जिसे 'टेली-बुकिंग' कहा जाता है, और इसके लिए एक टोल-फ्री नंबर दिया गया है। सेंट्रल पब्लिक रिलेशंस ऑफिस (CPRO) में तैनात डेटा एंट्री ऑपरेटर 'नेशनल प्रजन्स इंफॉर्मेशन पोर्टल' पर लॉगिन करके इन बुकिंग अनुरोधों को संभालते हैं। वे कैदियों के रिश्तेदारों का विवरण दर्ज करते हैं और शारीरिक रूप से मिलने या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने के लिए एक खास तारीख और समय तय करते हैं।

अधिकारियों का मानना है कि जेल के बाहर सक्रिय दलालों ने सिस्टम की खामियों का फायदा उठाया। बताया जा रहा है कि जेल परिसर के बाहर "घर बैठे बुकिंग" के विज्ञापन वाले बोर्ड लगाए गए थे, जिनमें फोन कॉल के जरिए मुलाकात कराने का वादा किया गया था। बाद में इन बोर्डों को हटा दिया गया। अब इस बात की जांच की जा रही है कि यह गिरोह कितने समय से चल रहा था। एक जेल अधिकारी ने कहा, "इंटेलिजेंस विंग के कर्मचारियों की मेहनत की वजह से ही इस गलत काम को रोका जा सका है।"

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल 1 जनवरी से 20 दिसंबर तक जेलों में कुल 64,017 मुलाकातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुईं, जबकि 4,02,310 मुलाकातें व्यक्तिगत रूप से (आमने-सामने) की गईं। जेल के आईटी विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (जैसे फिंगरप्रिंट) की सुविधा शुरू करे ताकि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति सिस्टम का इस्तेमाल न कर सके। एक सूत्र ने बताया, "फिलहाल डेटा एंट्री ऑपरेटरों को केवल लॉगिन आईडी दी जाती है, लेकिन बायोमेट्रिक सिस्टम आने के बाद पहुंच के लिए आईडी, पासवर्ड और बायोमेट्रिक—तीनों की ज़रूरत होगी।" डेटा एंट्री ऑपरेटरों को तिहाड़ के भीतर ही दफ्तरों में भेज दिया गया है, जबकि पुराने ऑफिस स्टाफ को बुकिंग कार्यालयों (CPRO) में तैनात किया गया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि आने वाले समय में CPRO कार्यालयों के अन्य कर्मचारियों का भी तबादला किया जा सकता है।

