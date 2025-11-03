तिहाड़ के अंदर कैदी लिख रहे अपराध की स्क्रिप्ट, 300 से ज्यादा मोबाइल फोन हैं गवाह

संक्षेप: वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से साझा किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 में, इंटेलिजेंस सेल की ओर से लगातार छापे मारे जाने के कारण, इसी अवधि के दौरान जब्त किए गए फोन की संख्या घटकर लगभग 150 से 200 रह गई है।

पिछले दस महीनों में, दिल्ली जेल प्रशासन ने तिहाड़ जेल के कैदियों से 300 से ज्यादा मोबाइल फोन जब्त किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह संख्या पिछले साल यानी 2024 की इसी अवधि में बरामद किए गए फोन की संख्या से लगभग दुगनी है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि जेल के अंदर अवैध चीजों की तस्करी को रोकने के लिए एक खास इंटेलिजेंस सेल (खुफिया इकाई) बनाए जाने के बावजूद यह बढ़ोतरी हुई है।

अधिकारियों ने कहा कि मामलों की कुल संख्या में कमी आई है अगर हम 2023 से तुलना करें। 2023 में जनवरी से अक्टूबर के बीच 500 से ज़्यादा मोबाइल फोन बरामद हुए थे। वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से साझा किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 में, इंटेलिजेंस सेल की ओर से लगातार छापे मारे जाने के कारण, इसी अवधि के दौरान जब्त किए गए फोन की संख्या घटकर लगभग 150 से 200 रह गई है।

एक वरिष्ठ जेल अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "इस सेल (इकाई) का नेतृत्व एक अधीक्षक-स्तर का अधिकारी करता है, जिसमें जेल कर्मचारी, CRPF और ITBP के जवान शामिल हैं जो हर हफ्ते छापे मारते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि इस साल मोबाइल फ़ोन ज़ब्त होने की संख्या में बढ़ोतरी स्मगलिंग के बदलते तरीकों के कारण हुई है। अधिकारी ने बताया, "हमने इस साल तेजज देखी है क्योंकि गैंगस्टर पकड़े जाने से बचने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं। साथ ही, अब बाहर के गैंगस्टरों को भी इस सेल के बारे में पता चल गया है। हमारे सेल के दो कर्मचारियों को गैंगस्टरों से धमकियां भी मिली हैं। इसकी शिकायतें डीजी (महानिदेशक) जेल के पास हैं।"

पुलिस ने बताया कि इस साल ज़ब्त किए गए ज्यादातर फोन जेल नंबर 13 से बरामद हुए, जहां खतरनाक कैदी जैसे नंदू, छेनू और बिश्नोई गिरोह के लोग रहते हैं। ये ऐसे समूह हैं जो जेल के अंदर हिंसक दुश्मनी के लिए जाने जाते हैं। इंटेलिजेंस सेल का गठन इस साल की शुरुआत में किया गया था, और इसका काम तिहाड़ जेल के अंदर मोबाइल फोन, ड्रग्स और अन्य प्रतिबंधित चीज़ों की आपूर्ति को गुप्त रूप से ट्रैक करना था।

एक और अधिकारी के अनुसार, कैदियों ने फ़ोन छिपाने के नए-नए तरीके ईजाद कर लिए हैं। अधिकारी ने बताया, "कैदी बहुत तेज हैं। वे अपने वकीलों या परिवारों के माध्यम से ये चाइना-निर्मित 'केचाओडा' फ़ोन मंगवाते हैं। ये फ़ोन अंगूठे के साइज के होते हैं और इन्हें शरीर के किसी भी अंदरूनी हिस्से में छिपाया जा सकता है।" कुछ कैदी, दूसरों के साथ मिलकर, असली फ़ोन को साबुन से बने फ़ोन से बदल देते हैं। कई बार, जब हम पक्की जानकारी के आधार पर छापे मारते हैं, तो वे असली फ़ोन फेंक देते हैं और हमें साबुन वाले फ़ोन दे देते हैं।"