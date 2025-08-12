तिहाड़ जेल में चल रहा उगाही का खेल, भड़के दिल्ली HC ने CBI से कहा- केस दर्ज करिए

सोमवार को कोर्ट ने शुरुआती जांच के नतीजों पर गौर किया,जिसमें पता चला कि जेल के अंदर अलग-अलग तरह की गैरकानूनी और भ्रष्ट गतिविधियों में कैदी और जेल अधिकारी शामिल थे। इससे पहले,बेंच ने CBI को इन आरोपों की शुरुआती जांच करने का आदेश दिया था।

दिल्ली की नामी जेल यानी तिहाड़ जेल में उगाही का रैकेट चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में अब CBI को निर्देश दिया है कि वह तिहाड़ जेल के अंदर चल रहे उगाही रैकेट के आरोपों पर FIR दर्ज करे। इस रैकेट में कथित तौर पर जेल अधिकारी और कैदी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश डी.के.उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की बेंच ने इन आरोपों को हैरान करने वाला बताया और कहा कि सरकार को इस पर तुरंत और गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इससे पहले,बेंच ने CBI को इन आरोपों की शुरुआती जांच करने का आदेश दिया था।

सोमवार को कोर्ट ने शुरुआती जांच के नतीजों पर गौर किया,जिसमें पता चला कि जेल के अंदर अलग-अलग तरह की गैरकानूनी और भ्रष्ट गतिविधियों में कैदी और जेल अधिकारी शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट और शुरुआती जांच रिपोर्ट को देखने के बाद,हम निर्देश देते हैं कि इनके आधार पर CBI FIR/RC (नियमित मामला) दर्ज करे और जांच करे। अगली सुनवाई तक,CBI इस आदेश के तहत की गई कार्रवाई को एक बंद लिफाफे में स्थिति रिपोर्ट के रूप में अदालत के सामने पेश करे। इससे पहले,2 मई को कोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया था कि वे एक तथ्यों के साथ जांच करें और पता लगाएं कि तिहाड़ जेल में प्रशासनिक और निगरानी की खामियों के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं।

सोमवार को सरकारी वकील ने बेंच को बताया कि विभाग को जांच पूरी करने के लिए कुछ और समय चाहिए। कोर्ट ने तिहाड़ जेल के कामकाज पर चिंता जताने वाली याचिका पर अगली सुनवाई 13 अगस्त को तय की है। इस याचिका में जेल अधिकारियों और कैदियों दोनों की ओर से हो रही अनियमितताओं,गैरकानूनी कामों,गलत हरकतों और दुर्व्यवहार को उजागर किया गया था।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि जेल के अंदर कुछ खास सुविधाएं पाने के लिए जेल के अंदर और बाहर के कुछ लोग,जेल अधिकारियों के साथ मिलकर उगाही करते थे। कोर्ट ने CBI के वकील को निर्देश दिया कि वे अधिकारियों को बताएँ कि जांच सिर्फ जेल अधिकारियों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि इसमें शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ की जाए,जिसमें कुछ कैदियों के रिश्तेदार और खुद याचिकाकर्ता भी शामिल हो सकते हैं।

बेंच ने पूछा कि जिस तरह की रिपोर्ट हमें मिली है,उससे तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल है। आखिरकार जेलों के अंदर यह सब कैसे चल रहा है? क्या हमारे पास एक मजबूत जेल व्यवस्था नहीं हो सकती? जब कैदियों को बुनियादी मानवीय जरूरतें देने की बात आती है,तो आप नाकाम हो जाते हैं। लेकिन जो कोई भी इस व्यवस्था का फायदा उठा सकता है,वह वहां अपनी जिंदगी का मजा ले रहा है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो ऐसे साधन नहीं जुटा सकते। उनका क्या होगा?