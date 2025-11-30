दिल्ली तिगड़ी अग्निकांड: पूरा परिवार चढ़ जाता आग की भेंट, खरीददार भी मारे गए

संक्षेप: दिल्ली के तिगड़ी में हुए अग्निकांड में मकान मालिक सत्येंद्र के परिजन और अनीता के दो बच्चे घर से बाहर गए हुए थे। इसके चलते परिवार के बाकी लोग सुरक्षित बच गए अन्यथा पूरा परिवार खत्म हो जाता।

दिल्ली के तिगड़ी में शनिवार शाम हुए अग्निकांड में हादसे के वक्त मकान मालिक सत्येंद्र के परिजन और अनीता के दो बच्चे घर से बाहर गए हुए थे। इसके चलते बाकी परिजन सुरक्षित हैं। जबकि अनीता की बहन ममता उनके साथ घर के अंदर मौजूद थी और वह हादसे की चपेट में बुरी तरह घायल हो गई। उसका अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। जबकि दो अज्ञात शव दुकान में आए खरीदार थे जोकि सत्येंद्र के साथ ही दुकान के अंदर फंसने से पूरी तरह जल गए। इनकी अब तक पहचान नहीं हो सकी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौके से जुटाए सुबूत पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतकों का पोस्टमॉर्टम सोमवार को किया जाएगा। क्राइम व FSL की टीमों ने मौके से जरूरी सुराग जुटाए हैं और हादसे वाले घर को गली के दोनों तरफ से घेर कर रास्ता बंद कर दिया गया है। परिजन पास में स्थित एक पड़ोसी के बड़े हॉल में ही रह रहे हैं। हादसे वाले घर में दो मौतों के बाद परिजन वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं।

यूपी एटा के हैं पीड़ित सत्येंद्र के मौसा मनीष गुप्ता ने बताया कि मृतक 38 वर्षीय सत्येंद्र उर्फ जिम्मी के परिवार में उसकी 60 वर्षीय मां मिथिलेस, पत्नी प्रियंका, चार और छह साल के दो बच्चे और भाई जितेंद्र है। मूलरूप से ये लोग एटा, यूपी के रहने वाले हैं। पिछले करीब 30 साल से ज्यादा समय से ये लोग तिगड़ी एक्सटेंशन के बी-ब्लॉक में रह रहे हैं।

ग्राउंड फ्लोर पर रहता था सत्येंद्र 38 वर्षीय अनीता यहां अपने 11 साल की एक बेटी व 15 साल का एक बेटे के साथ किराए पर रह रही थी। पारिवारिक विवाद के चलते पति इनके साथ नहीं रहता था जबकि 40 वर्षीय ममता अनीता की बहन है और वह आगरा, यूपी से दिल्ली घूमने के लिए आई थी। चार मंजिला इमारत के भूतल पर जूतों की दुकान थी। प्रथम तल पर सत्येंद्र का पूरा परिवार रहता था। जबकि दूसरे तल पर अनीता अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी और तीसरा तल पूरी तरह से खाली था।

रेफ्रिजरेटर में शॉर्ट सर्किट से आग की बात परिजनों ने बताया कि जब हादसा हुआ, उस वक्त भूतल पर दुकान के अंदर सत्येंद्र उक्त दो अज्ञात लोगों को जूते दिखा रहे थे जबकि दूसरे तल पर अनीता अपनी बहन ममता के साथ मौजूद थी। इसी दौरान भूतल पर रखे पुराने रेफ्रिजरेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई और फिर जूतों की वजह से आग बढ़ गई। इस दौरान अनीता की बेटी व बेटा ट्यूशन गए हुए थे। जबकि सत्येंद्र की पत्नी प्रियंका दोनों बच्चों को ट्यूशन से वापस लेने गई हुई थीं।

गेट से बाहर आ रही थी लपटें सत्येंद्र का भाई जितेंद्र किसी काम से मोहल्ले में निकला था और उनकी मां 60 वर्षीय मिथिलेस घर के बाहर बैठी हुई थीं। जितेंद्र ने बताया कि मोहल्ले में जैसे ही पता चला कि आग लगी है, मैं दौड़ा दौड़ा घर आया। तब तक आग ने भूतल को अपने चपेट में ले लिया था और आग की लपटें गेट से बाहर तक आ रही थीं। पड़ोसियों व अन्य के साथ मिलकर आग को बुझाने की कोशिश की और साथ में दमकल व पुलिस को भी सूचित किया।