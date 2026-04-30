दिल्ली के द्वारका में दर्दनाक हादसा, गोल्फ कोर्स तालाब में एक साथ डूब गए 3 बच्चे
दिल्ली के द्वारका में गुरुवार को एक बेहद दर्दनाक और बड़ा हादसा हो गया। यहां गोल्फ कोर्स तालाब में डूबकर एक साथ तीन बच्चों की मौत हो गई। द्वारका सेक्टर 24 के इस तालाब में डूबकर मरने वाले तीनों बच्चों की उम्र 8-10 साल के बीच की बताई गई है।
दिल्ली के द्वारका में गुरुवार को एक बेहद दर्दनाक और बड़ा हादसा हो गया। यहां गोल्फ कोर्स तालाब में डूबकर एक साथ तीन बच्चों की मौत हो गई। द्वारका सेक्टर 24 के इस तालाब में डूबकर मरने वाले तीनों बच्चों की उम्र 8-10 साल के बीच की बताई गई है।
सेक्टर 23 पुलिस को सुबह 7.07 बजे घटना के संबंध में पीसीआर कॉल पर सूचना मिली, जिसके बाद टीम तुरंत मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड समेत अन्य आपातकालीन सेवाओं को भी अलर्ट किया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस ने पाया कि गोल्फ कोर्स परिसर के तालाब में तीन बच्चे मृत हैं। फायर डिपार्टमेंट की मदद से तीनों के शवों को बाहर निकाला गया।'
तालाब किनारे मिले कपड़े
पुलिस अधिकारी ने कहा कि बच्चों के कपड़े तालाब के किनारे मिले हैं,इससे संकेत मिलता है कि संभवत: तीनों नहाने के लिए इसमें गए होंगे। खबर लिखे जाने तक शवों की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस ने कहा कि बच्चों की पहचान और उनके परिवार का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इलाके में दर्ज लापता की शिकायतों से मृतकों का कोई मिलान नहीं हुआ है।
पुलिस पता लगा रही कि कैसे डूबे बच्चे
पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक टीमों को भी मौके पर बुलाया गया और सबूत एकत्रित किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि इस बात की तहकीकात चल रही है कि किन परिस्थितियों में ये बच्चे तालाब में डूबे।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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