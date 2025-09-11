delhi terror module busted special cell revealed shocking things ghazwa e hind targeted killings full details here गजवा-ए-हिंद वाला जिहाद, टार्गेटेड किलिंग्स; आतंकियों के मंसूबे होश उड़ाने वाले हैं, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi terror module busted special cell revealed shocking things ghazwa e hind targeted killings full details here

गजवा-ए-हिंद वाला जिहाद, टार्गेटेड किलिंग्स; आतंकियों के मंसूबे होश उड़ाने वाले हैं

विशेष सेल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि एक अखिल भारतीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रांची का रहने वाला अशहर दानिश इसका मुख्य कर्ता-धर्ता था।

Utkarsh Gaharwar दिल्लीThu, 11 Sep 2025 01:13 PM
share Share
Follow Us on
गजवा-ए-हिंद वाला जिहाद, टार्गेटेड किलिंग्स; आतंकियों के मंसूबे होश उड़ाने वाले हैं

देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने का मंसूबा पाले बैठे आतंकी मॉड्यूल का आज भंडाफोड़ हो गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने गुरुवार को कई राज्यों में एक साथ छापेमारी कर एक आतंकी मॉड्यूल का पता लगाया है। अब तक 5 लोग गिरफ्तर हो चुके हैं। इस बीच पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। विशेष सेल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि ये लोग गजवा-ए-हिंद की तरह जिहाद करने की योजना बना रहे थे। यही नहीं इस आतंकी गिरोह ने टार्गेटेड किलिंग्स का भी प्लान बना रखा था। कुल 11 लोगों को पकड़ा गया था, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए,वहीं बाकी की जांच जारी है।

विशेष सेल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि एक अखिल भारतीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रांची का रहने वाला अशहर दानिश इसका मुख्य कर्ता-धर्ता था। उसके साथ दो लोग मुंबई के रहने वाले- सूफियान अबूबकर खान और आफताब अंसारी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। एक हुजैफा यमन को तेलंगाना के निजामाबाद से और एक कामरान कुरैशी को मध्य प्रदेश के राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से आईईडी बनाने की बड़ी मात्रा में सामग्री और विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए हैं। साथ ही, हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं।

प्रमोद सिंह कुशवाहा ने खुलासा करते हुए बताया कि उनकी योजना दो तरह की थी। पहला, उन्हें खिलाफत शैली का एक ग्रुप बनाना था। उनकी अपनी एक टीम है, जिसे लश्कर कहा जाता है। उसके बाद उन्हें इस्लाम की अपनी विकृत समझ के आधार पर गजवा-ए-हिंद जैसे जिहाद करना था। इसके अलावा, कुछ लोगों की टार्गेटेड हत्याओं का काम भी उन्हें सौंपा जाना था। कुल ग्यारह लोगों को पकड़ा गया था, जिनमें से पांच को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की जांच अभी भी जारी है।

विशेष सेल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने आगे बताया कि अशहर दानिश का हैंडलर पाकिस्तान समर्थित है। वह बाहर से यह जताने की कोशिश कर रहा था कि वह एक पेशेवर कंपनी चला रहा है। इसलिए वह खुद को सीईओ कहता था। जबकि, अपने अंदरूनी समूह में उसका कोड 'गजवा लीडर' था। एक एनजीओ के रूप में वह जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा था। उनका एक आंतरिक समूह था, ये लड़के अत्यधिक कट्टरपंथी हैं।