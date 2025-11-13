दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉ. उमर का रिश्तेदार फरीदाबाद से पकड़ा, लाल कार से है लिंक

संक्षेप: फरीदाबाद पुलिस ने खंदावली गांव में लाल रंग की संदिग्ध इकोस्पोर्ट कार DL 10 CK 0458 को पार्क करने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, आरोपी का नाम फहीम है, जो डॉ. उमर उन नबी का रिश्तेदार भी है।

फरीदाबाद पुलिस ने जिले के खंदावली गांव में लाल रंग की संदिग्ध इकोस्पोर्ट कार DL 10 CK 0458 को पार्क करने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, कार पार्क करने वाले व्यक्ति का नाम फहीम है, जो दिल्ली में लाल किले के पास आतंकी विस्फोट मामले के आरोपी डॉ. उमर उन नबी का रिश्तेदार भी है। फरीदाबाद पुलिस और फॉरेंसिक टीमें खंदावली में जब्त की गई कार की जांच कर रही हैं।

फरीदाबाद पुलिस ने कल खंदावली गांव में इकोस्पोर्ट कार मिलने की पुष्टि की थी। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने लाल फोर्ड इकोस्पोर्ट कार का पता लगाने के लिए दिल्ली के सभी थानों, चौकियों और सीमा चौकियों पर अलर्ट जारी कर दिया था। यह अलर्ट तब जारी किया गया जब जांच में इस बात का पता चला कि विस्फोट में इस्तेमाल हुई हुंडई i20 से जुड़े अन्य संदिग्धों के पास एक अन्य लाल रंग की कार भी है।

कार का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस की कम से कम पांच टीम तैनात की गई थीं, जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस को भी कड़ी सतर्कता बरतने और तलाशी में सहायता करने के लिए सतर्क किया गया था।

सूत्रों ने बताया कि लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार डॉ. उमर उन नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो विस्फोट से पहले कथित तौर पर हुंडई i20 कार चला रहा था।

दिल्ली पुलिस ने लाल कार की तलाश तेज करने के लिए उसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल यूपी-हरियाणा सहित सभी पड़ोसी राज्यों और जिलों को भी भेज दी थीं। संदेह है कि उमर ने इस कार का इस्तेमाल रेकी करने के लिए किया था।

संदिग्धों से जुड़ी तीसरी कार की तलाश में जुटी सुरक्षा एजेंसियां पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि सुरक्षा एजेंसियां अब उस तीसरी संदिग्ध कार की तलाश में हैं, जिसके लाल किला विस्फोट मामले से जुड़े होने की आशंका है। ऐसा संदेह है कि यह मारुति ब्रेजा कार है। उन्होंने कहा कि मारुति ब्रेजा का पता लगाने के लिए दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

सोमवार शाम को लाल किले के पास एक सफेद रंग की हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 30 लोग घायल हो गए थे। जांचकर्ताओं ने बाद में एक दूसरी कार लाल रंग की ‘फोर्ड इकोस्पोर्ट’ का फरीदाबाद में पता लगाया था। बहरहाल, तीसरी कार का अभी तक पता नहीं चला पाया है।

सूत्र ने कहा, ‘‘संदेह है कि लापता तीसरी कार का इस्तेमाल आरोपियों ने रेकी करने या भागने के लिए किया होगा। कई टीमें तीसरी कार की तलाश कर रही हैं।’’