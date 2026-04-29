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दिल्ली में पत्नी से अफेयर के शक में किरायेदार की गला काटकर हत्या, थाने पहुंचकर कबूला जुर्म

Apr 29, 2026 09:38 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ कथित अवैध संबंध के शक में किरायेदार की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खून से सने कपड़ों में खुद थाने पहुंच गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया।

दिल्ली में पत्नी से अफेयर के शक में किरायेदार की गला काटकर हत्या, थाने पहुंचकर कबूला जुर्म

दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ कथित अवैध संबंध के शक में किरायेदार की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खून से सने कपड़ों में खुद थाने पहुंच गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया।

आरोपी को पत्नी से अवैध संबंध का था शक

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान 35 वर्षीय वीरेंद्र के रूप में हुई है, जो इंदिरा कॉलोनी का निवासी है। मृतक की पहचान 29 वर्षीय कन्हैया के रूप में हुई है, जो वीरेंद्र के घर में किरायेदार के तौर पर रह रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वीरेंद्र को शक था कि कन्हैया का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है। इसी शक ने धीरे-धीरे हिंसक रूप ले लिया।

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थाना जाकर बोला- किरायेदार की हत्या कर दी है

मंगलवार शाम करीब 4:20 बजे वीरेंद्र शालीमार बाग थाने पहुंचा। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। उसने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों से कहा कि उसने अपने किरायेदार की हत्या कर दी है। उसकी बात सुनकर पुलिस टीम तुरंत हरकत में आई और आरोपी को साथ लेकर मौके पर पहुंची।

झुग्गी में मिली सिर कटी लाश, हथियार भी बरामद

जब पुलिस इंदिरा कॉलोनी स्थित झुग्गी में पहुंची, तो अंदर का दृश्य भयावह था। कन्हैया का शव बिस्तर पर पड़ा था। उसका गला कटा हुआ था और शरीर पर चाकू के कई वार के निशान थे। मौके से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया।

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सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वीरेंद्र लंबे समय से अपनी पत्नी और किरायेदार के रिश्ते को लेकर शक में था। इसी के चलते उसने गुस्से में आकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली है, जिसमें घटना के समय आरोपी की मौजूदगी की पुष्टि हुई है।

घटना की सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम और क्राइम टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या से पहले की पूरी घटनाक्रम क्या रहा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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